Ужасный инцидент в Самарканде: мужчина, заживо погребенный под землей, скончался после 28 дней в коме

В Пайарыкском районе Самаркандской области 32-летний мужчина, которого группа лиц жестоко избила и заживо закопала в землю, скончался в больнице после 28 дней пребывания в коме. Об этом сообщила программа «Millar».

Согласно полученным данным, мужчина по имени Шербек возвращался домой из кафе со своим знакомым, когда им преградил путь автомобиль марки Spark белого цвета. Вышедшие из машины люди ударили Шербека арматурой по голове, а также избили его спутника.

После этого получившего тяжелые травмы мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в безлюдное место. Его нашли в тяжелом состоянии под слоем земли примерно в трех километрах от центра махалли.

Брат пострадавшего рассказал, что его брата били арматурой и кусками бетона, а также пытались задушить проволокой. В больнице из легких мужчины откачали более трех литров крови.

После смерти Шербека уголовное дело было переквалифицировано по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса.

В настоящее время в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным управлением при УВД области продолжаются следственные действия по данному факту. Детали конфликта, ставшего причиной нападения, пока не разглашаются.