Как задержали бывшего охранника и его сообщников, планировавших налет на учебный центр?

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Как задержали бывшего охранника и его сообщников, планировавших налет на учебный центр?

В Ташкенте предотвращено разбойное нападение на один из учебных центров. В результате совместной оперативной операции сотрудников ГУВД города Ташкента и Службы государственной безопасности (СГБ) трое подозреваемых, заранее спланировавших преступление, были задержаны и заключены под стражу.

План кражи и необычная «маскировка»

Согласно материалам следствия, план преступления был разработан именно бывшим охранником этого учебного центра. Вместе с двумя сообщниками он намеревался отключить электроснабжение в здании, похитить деньги и скрыться с места преступления на арендованном автомобиле.

Одним из примечательных фактов стало то, что один из подозреваемых, чтобы скрыть свою личность, надел женское платье в качестве маскировки.

Детали преступления

Данные и планы

Организатор преступления

Бывший охранник учебного центра

Запланированное преступление

Разбойное нападение на учебный центр и кража денег

Необычная деталь

Один из преступников надел женское платье в качестве маски

План побега

Побег за границу через Ферганскую область

Итог

Все трое подозреваемых задержаны ГУВД Ташкента и СГБ

План побега за границу через Фергану провалился

После совершения кражи преступники планировали скрыться через Ферганскую область и уехать в одну из зарубежных стран, чтобы замести следы. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов их план не был реализован. Все трое подозреваемых были своевременно задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как вы думаете, почему планы лиц, пытающихся совершить преступления подобными необычными методами, раскрываются в короткие сроки? Оставьте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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