Что сказал главный тренер сборной России после матча против Узбекистана?

В Ташкенте напряженный и бескомпромиссный товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России завершился волевой победой гостей со счетом 3:2. Проигрывая два мяча в первом тайме, россияне сумели переломить ход встречи после перерыва. После матча главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире Окко откровенно поделился своими мыслями об игре.

«То, что мы увидели в первом тайме, вообще не соответствовало нашим ожиданиям»

Карпин не стал скрывать, что не полностью удовлетворен общей игрой своей команды, и особенно его расстроили действия в первом тайме.

«Не могу сказать, что я очень доволен. Возможно, доволен вторым таймом, но не всей игрой. Лично у меня больше негативных моментов, чем позитивных. То, что мы увидели в первом тайме, вообще не соответствовало нашим ожиданиям. В перерыве мы поговорили, после чего добавили в интенсивности и энергии — только тогда все встало на свои места», — сказал Карпин.

Комментарии для прессы и основные моменты Оценка и мысли тренера Недовольство первым таймом Увиденная игра совсем не соответствовала ожиданиям, много негативных эмоций Переломный момент Разговор в перерыве и добавленные во втором тайме интенсивность и энергия Допущенные ошибки Голы были практически забиты сами себе («сами себе привезли») Планы на будущее Следующий товарищеский матч состоится 17 ноября в Краснодаре против Венесуэлы

«Два гола мы практически привезли сами себе»

Также тренер остановился на пропущенных командой голах, признав допущенные грубые ошибки. По его словам, футболисты сами создали себе трудности на поле.

«Но два гола мы практически привезли сами себе, не один. В первом тайме почти ничего не понравилось. Тем не менее, я думаю, что за эти четыре года сборная России стала сильнее. Это мое личное мнение, соглашайтесь или нет. Здесь речь идет не о результате, а в целом о качестве игры», — добавил наставник сборной России.

Напомним, что следующий товарищеский матч сборной России состоится 17 ноября в городе Краснодар против национальной сборной Венесуэлы и начнется в 21:00 по ташкентскому времени.

Как вы считаете, как такие критические высказывания Валерия Карпина повлияют на дальнейшее усиление игры команды? Оставляйте свое мнение в комментариях!