Причины поражения: что раскрыл Фабио Каннаваро на пресс-конференции?

После товарищеского матча против сборной России, завершившегося невероятно драматичным поражением со счетом 2:3, главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции. Отвечая на вопросы журналистов, известный специалист подробно остановился на игре Батракова, своих мыслях об Абдукодире Хусанове, а также на допущенных ошибках.

Потенциал Батракова и вопрос о Хусанове

Когда во время пресс-конференции спросили о действиях российского футболиста Алексея Батракова, Каннаваро признал его высокий потенциал:

«Безусловно, хороший футболист. Особенно хорошо чувствует ситуацию, отлично действует в коротких и длинных передачах. Считаю его игроком с блестящим будущим», — сказал главный тренер.

Также на вопрос журналистов «Удержали бы мы счет 2:0, если бы был Абдукодир Хусанов?» тренер отреагировал резко:

«Честно говоря, я не люблю вопросы такого рода. Хусанов — хороший футболист. Но мы проигрывали и тогда, когда он был на поле. Другие наши молодые игроки, действовавшие сегодня, тоже показали хорошую игру. Хусанов — топ-игрок. Тем не менее, я полностью доверяю своим игрокам на поле».

Основные пункты пресс-конференции Мнение тренера Оценка Батракова Силен в коротких и длинных передачах, футболист с блестящим будущим Абдукодир Хусанов Топ-игрок, но в поражении виноват не конкретный футболист, а вся команда План на игру Высокий прессинг и давление на соперника остались неизменными Запасные и настрой Психологическое состояние вышедших на замену и командная ответственность

«Виноваты не вышедшие на замену, проиграла вся команда»

Говоря о тактических планах по ходу игры и действиях футболистов, вышедших на замену, итальянский специалист подчеркнул, что при счете 2:0 в футболе возникает самая опасная ситуация.

«Основная проблема при выходе игроков на замену заключалась в их психологическом состоянии. Эти ребята вошли в игру, когда счет был 2:0. В нашем поражении не виноваты Диёр или те, кто вышел на замену. Проиграла вся команда. Мне немного жаль, потому что вышедшие на замену выложились полностью, много бегали. Однако футбол не всегда заканчивается справедливо», — сказал Каннаваро.

Также тренер добавил, что этот матч стал большим опытом для молодых футболистов и работа над ошибками будет продолжена.

Как вы считаете, какие недостатки в команде Фабио Каннаваро должен устранить в первую очередь? Оставляйте свое мнение в комментариях!