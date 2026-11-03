ГУВД Ташкента получило 12 автомобилей BYD и мотоциклы, а лучший участковый инспектор — Cobalt

В Ташкенте в целях укрепления материально-технической базы органов внутренних дел и повышения эффективности службы состоялась торжественная церемония передачи новых служебных транспортных средств. В рамках мероприятий, приуроченных к 35-летию образования органов внутренних дел в Яшнабадском и Алмазарском районах, были поощрены отличившиеся сотрудники.

Было особо отмечено, что развитие столицы является результатом совместного труда единой городской команды, а также высоко оценен вклад сотрудников ОВД, системы здравоохранения и образования, проявляющих самоотверженность в обеспечении общественного порядка.

Новые BYD для 12 районов и мотоциклы для махаллей

Хокимиятом города для обеспечения мобильности органов внутренних дел и оперативного прибытия на место происшествия была выделена современная техника:

12 автомобилей BYD: Управлениям координации деятельности органов внутренних дел всех 12 районов столицы переданы 12 новых современных и экономичных служебных автомобилей BYD;

Мотоциклы для инспекторов махаллей: Ответственным инспекторам, осуществляющим профилактику правонарушений в сходах граждан махаллей, были предоставлены служебные мотоциклы, позволяющие быстро передвигаться по узким улицам и в условиях плотного трафика;

Повышение качества службы: Новая техника усилит систему работы инспекторов «махаллабай» и повысит уровень оперативного реагирования на обращения граждан.

Специальная награда для «Лучшего участкового инспектора»

В ходе праздничного мероприятия сотрудникам, добросовестно выполняющим свои служебные обязанности и проявившим особое рвение в борьбе с преступностью на местах, были вручены специальные призы:

Главный приз — Cobalt: В качестве особого признания заслуг сотруднику, признанному победителем в номинации «Лучший участковый инспектор Алмазарского района», были торжественно вручены ключи от нового автомобиля Cobalt ;

Мотивация и поощрение: Подобные инициативы служат дополнительным стимулом для сотрудников, самоотверженно несущих службу в сфере обеспечения мира, спокойствия и общественной безопасности в махаллях.

Этот шаг на пути к цифровизации столичной инфраструктуры и оснащению современным транспортом позволит еще больше повысить эффективность надежной охраны общественного порядка в Ташкенте.