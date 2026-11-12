Что сказал Фабио Каннаваро на пресс-конференции после матча с Россией?

После товарищеского матча против сборной России, который завершился невероятно драматичным поражением со счетом 2:3, главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции. Известный специалист открыто высказался об ошибках в игре, упущенном преимуществе в счете и недостатках команды.

«Футбол — это не только красивая игра»

Говоря о том, что наши представители вели в счете 2:0, но в итоге потерпели поражение, Каннаваро отметил, что команда снизила темп игры.

«Если команда демонстрирует игру через высокий прессинг, то и центральным защитникам приходится действовать таким же образом. Наша главная ошибка в обороне в основном происходит при стандартных положениях в штрафной площади. В целом мы провели хороший матч. Ведя в счете 2:0, мы немного сбавили темп. Нужно играть в футбол до тех пор, пока судья не даст финальный свисток. Футбол так жесток. Можно проиграть даже при хорошей игре», — сказал главный тренер.

Основные темы пресс-конференции Мнения и выводы тренера Основная ошибка Снижение темпа и остановка после счета 2:0 Проблемы в обороне Недостатки при стандартных положениях и ошибки при длинных передачах Вопрос опыта Не хватило опыта в контроле игры против сильных соперников Кластер и система Возможность возвращения к схеме с 3 центральными защитниками в будущем

«Проблема не в системе, а в нехватке опыта»

Журналисты задали вопросы о тактических изменениях в линии обороны и возвращении к схеме 3-4-3, на что итальянский специалист ответил, что причина поражения кроется не только в схеме.

«Конечно, в последние 10 минут можно играть с 3 защитниками. Но проблема не в системе. Здесь нам не хватило опыта, и мы не смогли контролировать ход встречи. Мы допустили много ошибок при длинных передачах», — сказал Каннаваро.

Он также добавил, что в матчах против таких сильных соперников прежде всего нужно показывать свой характер и играть в футбол без страха на поле. Главный тренер сообщил, что еще раз глубоко проанализирует игру и сделает необходимые выводы.

Как вы считаете, что должна изменить наша национальная сборная под руководством Фабио Каннаваро, чтобы не повторять подобных ошибок в будущих официальных матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях!