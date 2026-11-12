Что сказал Фабио Каннаваро на пресс-конференции после матча с Россией?

2 мин чтения71
Что сказал Фабио Каннаваро на пресс-конференции после матча с Россией?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Национальная сборная Узбекистана, ведя в счете 2:0 против сборной России, потерпела поражение со счетом 2:3.
  • Главный тренер Фабио Каннаваро отметил, что команда снизила темп игры после счета 2:0 и допустила ошибки в обороне, особенно при стандартных положениях.
  • Специалист подчеркнул, что проблема заключается не в тактической схеме, а в недостатке опыта контроля игры против сильных соперников.

После товарищеского матча против сборной России, который завершился невероятно драматичным поражением со счетом 2:3, главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции. Известный специалист открыто высказался об ошибках в игре, упущенном преимуществе в счете и недостатках команды.

«Футбол — это не только красивая игра»

Говоря о том, что наши представители вели в счете 2:0, но в итоге потерпели поражение, Каннаваро отметил, что команда снизила темп игры.

«Если команда демонстрирует игру через высокий прессинг, то и центральным защитникам приходится действовать таким же образом. Наша главная ошибка в обороне в основном происходит при стандартных положениях в штрафной площади. В целом мы провели хороший матч. Ведя в счете 2:0, мы немного сбавили темп. Нужно играть в футбол до тех пор, пока судья не даст финальный свисток. Футбол так жесток. Можно проиграть даже при хорошей игре», — сказал главный тренер.

Основные темы пресс-конференции

Мнения и выводы тренера

Основная ошибка

Снижение темпа и остановка после счета 2:0

Проблемы в обороне

Недостатки при стандартных положениях и ошибки при длинных передачах

Вопрос опыта

Не хватило опыта в контроле игры против сильных соперников

Кластер и система

Возможность возвращения к схеме с 3 центральными защитниками в будущем

«Проблема не в системе, а в нехватке опыта»

Журналисты задали вопросы о тактических изменениях в линии обороны и возвращении к схеме 3-4-3, на что итальянский специалист ответил, что причина поражения кроется не только в схеме.

  • «Конечно, в последние 10 минут можно играть с 3 защитниками. Но проблема не в системе. Здесь нам не хватило опыта, и мы не смогли контролировать ход встречи. Мы допустили много ошибок при длинных передачах», — сказал Каннаваро.

Он также добавил, что в матчах против таких сильных соперников прежде всего нужно показывать свой характер и играть в футбол без страха на поле. Главный тренер сообщил, что еще раз глубоко проанализирует игру и сделает необходимые выводы.

Как вы считаете, что должна изменить наша национальная сборная под руководством Фабио Каннаваро, чтобы не повторять подобных ошибок в будущих официальных матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Спорт