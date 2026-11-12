Что сказал Фабио Каннаваро на пресс-конференции после матча с Россией?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Национальная сборная Узбекистана, ведя в счете 2:0 против сборной России, потерпела поражение со счетом 2:3.
- Главный тренер Фабио Каннаваро отметил, что команда снизила темп игры после счета 2:0 и допустила ошибки в обороне, особенно при стандартных положениях.
- Специалист подчеркнул, что проблема заключается не в тактической схеме, а в недостатке опыта контроля игры против сильных соперников.
После товарищеского матча против сборной России, который завершился невероятно драматичным поражением со счетом 2:3, главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции. Известный специалист открыто высказался об ошибках в игре, упущенном преимуществе в счете и недостатках команды.
«Футбол — это не только красивая игра»
Говоря о том, что наши представители вели в счете 2:0, но в итоге потерпели поражение, Каннаваро отметил, что команда снизила темп игры.
«Если команда демонстрирует игру через высокий прессинг, то и центральным защитникам приходится действовать таким же образом. Наша главная ошибка в обороне в основном происходит при стандартных положениях в штрафной площади. В целом мы провели хороший матч. Ведя в счете 2:0, мы немного сбавили темп. Нужно играть в футбол до тех пор, пока судья не даст финальный свисток. Футбол так жесток. Можно проиграть даже при хорошей игре», — сказал главный тренер.
Основные темы пресс-конференции
Мнения и выводы тренера
Основная ошибка
Снижение темпа и остановка после счета 2:0
Проблемы в обороне
Недостатки при стандартных положениях и ошибки при длинных передачах
Вопрос опыта
Не хватило опыта в контроле игры против сильных соперников
Кластер и система
Возможность возвращения к схеме с 3 центральными защитниками в будущем
«Проблема не в системе, а в нехватке опыта»
Журналисты задали вопросы о тактических изменениях в линии обороны и возвращении к схеме 3-4-3, на что итальянский специалист ответил, что причина поражения кроется не только в схеме.
«Конечно, в последние 10 минут можно играть с 3 защитниками. Но проблема не в системе. Здесь нам не хватило опыта, и мы не смогли контролировать ход встречи. Мы допустили много ошибок при длинных передачах», — сказал Каннаваро.
Он также добавил, что в матчах против таких сильных соперников прежде всего нужно показывать свой характер и играть в футбол без страха на поле. Главный тренер сообщил, что еще раз глубоко проанализирует игру и сделает необходимые выводы.
Как вы считаете, что должна изменить наша национальная сборная под руководством Фабио Каннаваро, чтобы не повторять подобных ошибок в будущих официальных матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…