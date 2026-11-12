Как был упущен счет 2:0? Аббос Файзуллаев раскрыл причины поражения

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Как был упущен счет 2:0? Аббос Файзуллаев раскрыл причины поражения

После товарищеского матча против национальной сборной России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, который завершился упущенным преимуществом в счете 2:0, полузащитник нашей сборной Аббос Файзуллаев ответил на вопросы журналистов. Он открыто признал ошибки команды и причины поражения.

«Изменения после 70-й минуты подвели нас»

По словам Файзуллаева, несмотря на то, что игра выглядела интересной и напряженной для болельщиков, ошибки в концовке встречи негативно сказались на итоговом результате.

«Получилась интересная игра. Думаю, она понравилась и болельщикам. Но после 70-й минуты в нашей игре произошли изменения, и это нас подвело. В состав национальной сборной влилось много новых игроков. В товарищеском матче результат не так важен. Через такие игры мы учимся лучше понимать друг друга. Есть еще много аспектов, над которыми нам нужно работать», — сказал полузащитник.

Комментарии футболиста

Основные мысли и выводы

Переломный момент

Изменения, наблюдавшиеся в игре после 70-й минуты

Защита и тактика

Чрезмерный акцент на обороне создал возможности для соперника

Командная ответственность

Нельзя винить одного человека, это командное поражение

Польза товарищеского матча

Важный опыт для интеграции новых игроков и налаживания взаимопонимания

«Соперник воспользовался тем, что мы уделили больше внимания защите»

Полузащитник особо отметил, что в начале атакующей игры у гостей не было шансов, но переход к обороне позже стал ошибкой.

  • «Думаю, соперник воспользовался тем, что мы уделили больше внимания защите. В начале первого и второго таймов мы усилили атаки. В такой ситуации у гостей не возникало моментов для взятия ворот. Как бы то ни было, мы проиграли из-за собственных ошибок. Мы не можем винить в поражении кого-то одного. Мы оборонялись всей командой. Мы можем сделать достаточно выводов из этого поражения», — добавил Аббос Файзуллаев.

Как вы считаете, помогут ли ошибки в таких товарищеских матчах, о которых упомянул Аббос Файзуллаев, показать положительный результат в будущих официальных встречах? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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