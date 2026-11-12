Как был упущен счет 2:0? Аббос Файзуллаев раскрыл причины поражения

После товарищеского матча против национальной сборной России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, который завершился упущенным преимуществом в счете 2:0, полузащитник нашей сборной Аббос Файзуллаев ответил на вопросы журналистов. Он открыто признал ошибки команды и причины поражения.

«Изменения после 70-й минуты подвели нас»

По словам Файзуллаева, несмотря на то, что игра выглядела интересной и напряженной для болельщиков, ошибки в концовке встречи негативно сказались на итоговом результате.