Аббосбек Файзуллаев выразил теплые пожелания своему бывшему клубу и болельщикам

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Аббосбек Файзуллаев выразил теплые пожелания своему бывшему клубу и болельщикам
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  • Полузащиник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев выразил теплые пожелания по отношению к своему бывшему клубу ЦСКА и его болельщикам.
  • Он подчеркнул, что продолжает следить за всеми матчами команды.
  • Футболист, который в 2023–2025 годах завоевал Кубок и Суперкубок России с московским ЦСКА, в настоящее время выступает за стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир».

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев откровенно высказался о своей карьере, бывшем клубе ЦСКА и его болельщиках, а также о своих наблюдениях за Турецкой Суперлигой. Встретившись с бывшими одноклубниками в рамках мероприятий в Москве, наш соотечественник с теплотой вспомнил время, проведенное в России.

«Смотрю все матчи ЦСКА»

Аббосбек Файзуллаев, защищавший цвета московского ЦСКА в 2023–2025 годах и завоевавший вместе с ними Кубок и Суперкубок России, в настоящее время выступает за стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир». Несмотря на это, он не скрывает, что продолжает следить за играми «армейцев» и желает им чемпионства.

«Я благодарен болельщикам ЦСКА за то время, что я там провел. Сейчас я продолжаю смотреть все их матчи, переживаю за них и болею. Хочу, чтобы в этом сезоне они стали чемпионами. Им это по силам», — сказал Аббосбек Файзуллаев.

Карьера и признания Аббосбека Файзуллаева

Данные и подробности

Текущий клуб

«Истанбул Башакшехир» (Турция, второй сезон)

Достижения в ЦСКА

Обладатель Кубка России и Суперкубка страны (2023–2025 годы)

Мнение бывшего одноклубника

Иван Обляков сказал, что Аббосбек скучает по атмосфере и общению в ЦСКА

Оценка футболиста

Алексей Батраков («Галатасарай») — высокий уровень и голы

Об игре Алексея Батракова в «Галатасарае»

Также наш соотечественник высоко оценил действия талантливого футболиста Алексея Батракова, который очень успешно начал свою карьеру в составе лидера чемпионата Турции — «Галатасарая».

  • «Уровень Батракова очень высок. Он доказывает это в "Галатасарае". За ним приятно наблюдать. Также радостно видеть, как он забивает голы», — добавил узбекский футболист.

Теплые воспоминания Ивана Облякова

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков в беседе с журналистами также отметил, что был очень рад встрече с Аббосбеком Файзуллаевым:

  • «Мы с Аббосом душевно пообщались перед игрой, мы всегда рады его видеть. Он в хорошей спортивной форме. Говорит, что следит за ЦСКА, скучает по атмосфере и общению внутри команды. Спросили, как у него дела в Турции, ответил, что все отлично», — сказал Обляков.

Как вы считаете, насколько опыт Аббосбека Файзуллаева в европейском и турецком чемпионатах поможет ему покорить еще более высокие вершины в будущей футбольной карьере? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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