Аббосбек Файзуллаев выразил теплые пожелания своему бывшему клубу и болельщикам

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев откровенно высказался о своей карьере, бывшем клубе ЦСКА и его болельщиках, а также о своих наблюдениях за Турецкой Суперлигой. Встретившись с бывшими одноклубниками в рамках мероприятий в Москве, наш соотечественник с теплотой вспомнил время, проведенное в России.

«Смотрю все матчи ЦСКА»

Аббосбек Файзуллаев, защищавший цвета московского ЦСКА в 2023–2025 годах и завоевавший вместе с ними Кубок и Суперкубок России, в настоящее время выступает за стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир». Несмотря на это, он не скрывает, что продолжает следить за играми «армейцев» и желает им чемпионства.