Аббосбек Файзуллаев выразил теплые пожелания своему бывшему клубу и болельщикам
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Полузащиник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев выразил теплые пожелания по отношению к своему бывшему клубу ЦСКА и его болельщикам.
- Он подчеркнул, что продолжает следить за всеми матчами команды.
- Футболист, который в 2023–2025 годах завоевал Кубок и Суперкубок России с московским ЦСКА, в настоящее время выступает за стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир».
Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев откровенно высказался о своей карьере, бывшем клубе ЦСКА и его болельщиках, а также о своих наблюдениях за Турецкой Суперлигой. Встретившись с бывшими одноклубниками в рамках мероприятий в Москве, наш соотечественник с теплотой вспомнил время, проведенное в России.
«Смотрю все матчи ЦСКА»
Аббосбек Файзуллаев, защищавший цвета московского ЦСКА в 2023–2025 годах и завоевавший вместе с ними Кубок и Суперкубок России, в настоящее время выступает за стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир». Несмотря на это, он не скрывает, что продолжает следить за играми «армейцев» и желает им чемпионства.
«Я благодарен болельщикам ЦСКА за то время, что я там провел. Сейчас я продолжаю смотреть все их матчи, переживаю за них и болею. Хочу, чтобы в этом сезоне они стали чемпионами. Им это по силам», — сказал Аббосбек Файзуллаев.
Карьера и признания Аббосбека Файзуллаева
Данные и подробности
Текущий клуб
«Истанбул Башакшехир» (Турция, второй сезон)
Достижения в ЦСКА
Обладатель Кубка России и Суперкубка страны (2023–2025 годы)
Мнение бывшего одноклубника
Иван Обляков сказал, что Аббосбек скучает по атмосфере и общению в ЦСКА
Оценка футболиста
Алексей Батраков («Галатасарай») — высокий уровень и голы
Об игре Алексея Батракова в «Галатасарае»
Также наш соотечественник высоко оценил действия талантливого футболиста Алексея Батракова, который очень успешно начал свою карьеру в составе лидера чемпионата Турции — «Галатасарая».
«Уровень Батракова очень высок. Он доказывает это в "Галатасарае". За ним приятно наблюдать. Также радостно видеть, как он забивает голы», — добавил узбекский футболист.
Теплые воспоминания Ивана Облякова
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков в беседе с журналистами также отметил, что был очень рад встрече с Аббосбеком Файзуллаевым:
«Мы с Аббосом душевно пообщались перед игрой, мы всегда рады его видеть. Он в хорошей спортивной форме. Говорит, что следит за ЦСКА, скучает по атмосфере и общению внутри команды. Спросили, как у него дела в Турции, ответил, что все отлично», — сказал Обляков.
Как вы считаете, насколько опыт Аббосбека Файзуллаева в европейском и турецком чемпионатах поможет ему покорить еще более высокие вершины в будущей футбольной карьере? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…