«Физически мы просели»: Эльдор Шомуродов о поражении в матче с Россией

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«Физически мы просели»: Эльдор Шомуродов о поражении в матче с Россией
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  • Сборная Узбекистана проиграла сборной России со счетом 2:3 в товарищенском матче на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.
  • Капитан команды Эльдор Шомуродов отметил, что причиной поражения стала физическая усталость и пробелы в некоторые моменты игры.
  • Также он указал, что новым молодым футболистам в составе требуется определенное время, чтобы привыкнуть друг к другу.

Товарищеский матч против сборной России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (2:3) стал для нашей национальной команды большим опытом и одновременно поводом для серьезных выводов. Игра наших футболистов, которые вели в счете 2:0, но в итоге упустили преимущество, вызвала множество обсуждений.

После матча капитан и лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, отвечая на вопросы журналистов, остановился на причинах поражения, усталости и процессах обновления в команде.

«В некоторые моменты мы физически просели»

Опытный нападающий особо отметил, что в команде не было самоуверенности или излишнего спокойствия, однако ощущались определенные физические трудности:

«Не могу сказать, что мы были слишком самоуверенны. Но в некоторые моменты мы физически просели, думаю, сейчас присутствует и небольшая усталость. Недостатки есть у всех. По-моему, чтобы устранить эти недостатки, нам нужно просто больше работать», — сказал Шомуродов.

Мнение Шомуродова

Основные анализы и выводы

Физическое состояние

По ходу игры ощущались признаки усталости и просадки в некоторые моменты

Состав и молодежь

В сборную пришли новые молодые игроки, которым нужно время на адаптацию

Цель и труд

Для устранения недостатков необходимо только больше тренироваться

Статус капитана

Лучший бомбардир в истории национальной команды: 98 матчей и 47 голов

«Нужно время, чтобы почувствовать друг друга с молодыми игроками»

Также капитан обратил внимание на то, что структурные изменения в команде и нехватка времени являются важными факторами. По его словам, в настоящее время в сборную привлечено много новых и молодых футболистов, и им требуется определенное время, чтобы полностью понимать друг друга на поле.

Напомним, что 31-летний форвард Эльдор Шомуродов является лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. На международном уровне он провел 98 матчей и 47 раз поразил ворота соперников.

Как вы считаете, какие меры должен предпринять тренерский штаб, чтобы процесс адаптации молодых игроков и физическая усталость, о которых упомянул Эльдор Шомуродов, не сказались на будущих официальных матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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