«Физически мы просели»: Эльдор Шомуродов о поражении в матче с Россией

Товарищеский матч против сборной России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (2:3) стал для нашей национальной команды большим опытом и одновременно поводом для серьезных выводов. Игра наших футболистов, которые вели в счете 2:0, но в итоге упустили преимущество, вызвала множество обсуждений.

После матча капитан и лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, отвечая на вопросы журналистов, остановился на причинах поражения, усталости и процессах обновления в команде.

«В некоторые моменты мы физически просели»

Опытный нападающий особо отметил, что в команде не было самоуверенности или излишнего спокойствия, однако ощущались определенные физические трудности:

«Не могу сказать, что мы были слишком самоуверенны. Но в некоторые моменты мы физически просели, думаю, сейчас присутствует и небольшая усталость. Недостатки есть у всех. По-моему, чтобы устранить эти недостатки, нам нужно просто больше работать», — сказал Шомуродов.

Мнение Шомуродова Основные анализы и выводы Физическое состояние По ходу игры ощущались признаки усталости и просадки в некоторые моменты Состав и молодежь В сборную пришли новые молодые игроки, которым нужно время на адаптацию Цель и труд Для устранения недостатков необходимо только больше тренироваться Статус капитана Лучший бомбардир в истории национальной команды: 98 матчей и 47 голов

«Нужно время, чтобы почувствовать друг друга с молодыми игроками»

Также капитан обратил внимание на то, что структурные изменения в команде и нехватка времени являются важными факторами. По его словам, в настоящее время в сборную привлечено много новых и молодых футболистов, и им требуется определенное время, чтобы полностью понимать друг друга на поле.

Напомним, что 31-летний форвард Эльдор Шомуродов является лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. На международном уровне он провел 98 матчей и 47 раз поразил ворота соперников.

Как вы считаете, какие меры должен предпринять тренерский штаб, чтобы процесс адаптации молодых игроков и физическая усталость, о которых упомянул Эльдор Шомуродов, не сказались на будущих официальных матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях!