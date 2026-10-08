В Ургенчском районе с отца-должника взыскано 105,7 млн сумов алиментов

В настоящее время органами Бюро принудительного исполнения на постоянной основе проводятся пропагандистские мероприятия и разъяснительная работа по повышению ответственности должников по алиментным выплатам. И это дает свои результаты.

Согласно судебному приказу Межрайонного суда по гражданским делам Ургенчского района от 16.02.2015 года, с должника Г.С. в пользу взыскательницы С.С. было предусмотрено взыскание алиментов на содержание одного ребенка.

Государственные исполнители Ургенчского районного отдела Бюро неоднократно разъясняли должнику, что халатное отношение к алиментным выплатам и оставление несовершеннолетнего ребенка без материального обеспечения влечет за собой ответственность в установленном законом порядке.

Проведенные пропагандистские мероприятия и разъяснения дали свой результат: было обеспечено взыскание в пользу взыскательницы не выплачивавшихся до сегодняшнего дня алиментов на сумму 105,7 млн сумов.

Дурдона Атамуратова,

государственный исполнитель Ургенчского районного отдела Бюро