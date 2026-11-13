В Ташкенте за год выписано более 170 тысяч штрафов за безбилетный проезд

В автобусах Ташкента в период с октября 2025 года по 10 ноября 2026 года в отношении пассажиров, проехавших без билета, было составлено 170 937 административных протоколов. Среди них 22 929 пассажиров совершили данное правонарушение два и более раз.

Данные по повторным правонарушениям выглядят следующим образом:

• 17 327 пассажиров — два раза;

• 4 033 пассажира — три раза;

• 1 099 пассажиров — четыре раза;

• 461 пассажир — от пяти до девяти раз;

• 9 пассажиров были оштрафованы десять и более раз.

Приведенные цифры показывают, что некоторые пассажиры продолжают ездить в автобусах без билета даже после наложения штрафа.

Штраф за безбилетный проезд применяется согласно части 5 статьи 144 Кодекса об административной ответственности. За каждое новое правонарушение пассажир может быть снова подвергнут административному взысканию.