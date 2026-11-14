В Бухаре браконьеры нанесли телесные повреждения сотруднику Экополиции

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В Бухаре браконьеры нанесли телесные повреждения сотруднику Экополиции
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Пешкунском районе Бухарской области пять граждан, занимающихся незаконной охотой, оказали сопротивление сотруднику Экополиции и нанесли ему телесные повреждения.
  • Установлено, что задержанные лица добыли 13 зайцев с помощью запрещенных методов в массиве «Каракир».
  • Пострадавший сотрудник госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
  • В настоящее время отдел внутренних дел района проводит проверку до возбуждения дела.

В Пешкунском районе Бухарской области в рамках борьбы с незаконным присвоением природных ресурсов был проведен очередной рейдовый осмотр. К сожалению, процесс принял неожиданный острый оборот и завершился оказанием сопротивления сотруднику Экополиции и нанесением ему телесных повреждений.

Преступление на охраняемой территории

Инцидент произошел на охраняемой природной территории массива «Каракир» в Пешкунском районе. Во время патрулирования территории сотрудники Экополиции заметили подозрительный автомобиль марки УАЗ и остановили его для проверки.

Установлено, что 5 граждан, проживающих в Пешкунском районе и находившихся в автомобиле, использовали запрещенные методы охоты и незаконно добыли в общей сложности 13 зайцев. При себе у них имелись запрещенное устройство ночного видения и охотничье ружье.

В Бухаре браконьеры нанесли телесные повреждения сотруднику Экополиции

Неподчинение законным требованиям и травма

Когда сотрудники Экополиции остановили нарушителей и попытались провести проверку, данные лица отказались признавать свои действия, не подчинились законным требованиям сотрудников и оказали активное сопротивление.

В результате столкновения один из сотрудников Экополиции получил серьезные телесные повреждения. В настоящее время он госпитализирован, по словам врачей, его состояние удовлетворительное.

Хронология происшествия

Детали

Место

Пешкунский район, массив «Каракир»

Время

Во время рейдовой проверки

Количество нарушителей

5 человек

Добытые животные

13 зайцев

Принятые меры

Сотрудник в больнице, идет следствие

Принятые меры и следственные действия

На место происшествия были незамедлительно вызваны сотрудники районного отдела внутренних дел. В настоящее время по данному факту районным ОВД проводятся доследственные мероприятия. Ожидается, что в отношении нарушителей будет возбуждено уголовное дело в соответствии с действующим законодательством, и они будут привлечены к ответственности.

Как вы считаете, нужно ли ужесточать законодательство в борьбе с браконьерством и незаконным присвоением природных ресурсов на охраняемых территориях? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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