В школах Ташкента появятся велосипеды для учеников

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В школах Ташкента появятся велосипеды для учеников

С весны 2027 года ученики некоторых школ Ташкента получат возможность пользоваться велосипедами. Также планируется наладить сотрудничество с тренерами по велоспорту в образовательных учреждениях.

Основная цель инициативы — повышение интереса детей к велоспорту, укрепление их физической активности и пропаганда здорового образа жизни.

Согласно решению, велосипеды будут закуплены за счет средств местного бюджета. Проект будет реализован в тестовом режиме с марта 2027 года в рамках «Ташкентского опыта». Велосипеды будут поэтапно поставляться в школы, имеющие необходимую для этого инфраструктуру.

Кроме того, среди учащихся будут проводиться соревнования по велоспорту, а также будут подготовлены специальные обучающие видеоролики об этом виде спорта.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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