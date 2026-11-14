Вратарь, ставший причиной смерти футболиста, дисквалифицирован на 12 матчей

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Вратарь, ставший причиной смерти футболиста, дисквалифицирован на 12 матчей
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  • Вратарь клуба «Андорра»
  • Хесус Овоно был дисквалифицирован на 12 матчей за грубое действие, ставшее причиной смерти соперника Хесуса де Мигеля.
  • Во время матча Сегунды, состоявшегося 2 ноября, вратарь нанес сильный удар ногой в область груди полузащиника соперника.
  • 30-летний Хесус де Мигель скончался в больнице из-за полученных тяжелых травм.

В испанском футболе произошла беспрецедентная и крайне трагическая ситуация. В отношении вратаря клуба «Андорра» Хесуса Овоно были применены строгие дисциплинарные меры. В результате его грубого действия на поле полузащитник «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался.

Решительное решение дисциплинарного комитета

Дисциплинарный комитет при Королевской испанской футбольной федерации, тщательно изучив произошедшее, принял решение о дисквалификации Хесуса Овоно на 12 матчей. Специалисты отмечают, что это одно из самых суровых наказаний, предусмотренных действующим регламентом.

Детали инцидента и наказания

Показатели

Дата

2 ноября (матч Сегунды)

Участники

Хесус Овоно («Андорра») и Хесус де Мигель («Тенерифе»)

Примененное наказание

Дисквалификация на 12 матчей

Итог трагедии

Смерть 30-летнего полузащитника

Как произошла трагедия?

Во время матча в рамках испанской Сегунды, состоявшегося 2 ноября текущего года, вратарь Овоно нанес сильный удар ногой в область груди соперника де Мигеля.

Врачи на поле смогли реанимировать футболиста прямо на стадионе и вернуть его к жизни. Однако 30-летний полузащитник, экстренно доставленный в больницу, скончался на следующий день из-за полученных тяжелых травм. Эта новость потрясла всё футбольное сообщество.

Психологическое состояние вратаря и его обращение

Хесус Овоно, также выступающий за сборную Экваториальной Гвинеи, крайне тяжело переживает эту трагедию. Как сообщают СМИ, вратарь «Андорры» находится в глубокой депрессии: он практически не посещает тренировки, редко выходит из дома и из-за сильного стресса обратился за помощью к психологу.

Ранее Овоно в социальных сетях выразил свои соболезнования семье покойного Хесуса де Мигеля и болельщикам. Это событие заставляет вновь серьезно задуматься о вопросах безопасности и взаимного уважения в спорте.

Как вы считаете, какие еще решительные меры необходимо принять для предотвращения подобных крайне опасных и грубых действий на спортивных площадках? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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