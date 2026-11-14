Вратарь, ставший причиной смерти футболиста, дисквалифицирован на 12 матчей

В испанском футболе произошла беспрецедентная и крайне трагическая ситуация. В отношении вратаря клуба «Андорра» Хесуса Овоно были применены строгие дисциплинарные меры. В результате его грубого действия на поле полузащитник «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался.

Решительное решение дисциплинарного комитета

Дисциплинарный комитет при Королевской испанской футбольной федерации, тщательно изучив произошедшее, принял решение о дисквалификации Хесуса Овоно на 12 матчей. Специалисты отмечают, что это одно из самых суровых наказаний, предусмотренных действующим регламентом.

Детали инцидента и наказания Показатели Дата 2 ноября (матч Сегунды) Участники Хесус Овоно («Андорра») и Хесус де Мигель («Тенерифе») Примененное наказание Дисквалификация на 12 матчей Итог трагедии Смерть 30-летнего полузащитника

Как произошла трагедия?

Во время матча в рамках испанской Сегунды, состоявшегося 2 ноября текущего года, вратарь Овоно нанес сильный удар ногой в область груди соперника де Мигеля.