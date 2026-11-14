В Италии незрячая от рождения женщина совершила более 200 часов полетов

56-летняя итальянка Лючия Сабрина Папа, несмотря на врожденную слепоту, научилась управлять самолетом и накопила более 200 часов летного опыта. Она известна как первая в стране незрячая ученица-пилот.

Сабрина с детства интересовалась самолетами. Будучи маленькой, она слушала звуки пролетающих над ее домом самолетов с военного аэродрома и мечтала о полетах в небе. Однако из-за отсутствия зрения она даже не могла представить, что сможет осуществить эту мечту.

В 2016 году она познакомилась с организациями, помогающими людям с инвалидностью заниматься авиацией, и начала летную подготовку. Сначала она летала в качестве пассажира, а затем с помощью инструктора освоила систему управления.

В ходе тренировок Сабрина и ее инструктор разработали специальный тактильный метод. Инструктор объясняет положение самолета, позволяя чувствовать его руками, а показания приборов зачитывает вслух. Таким образом женщина изучила движения, необходимые для управления воздушным судном.

Помимо сверхлегких самолетов, таких как Sky Арров и Текнам П-92, она также летала на Кессна 152, Кессна 172 и акробатическом самолете Экстра ЭА-200. Однако у Сабрины пока нет лицензии частного пилота, и все полеты она совершает в сопровождении инструктора. Инструктор всегда готов вмешаться в управление в случае необходимости.

В декабре 2024 года она опубликовала книгу о своей жизни и летном опыте под названием «Воландо нелл'инвисибиле» («Полет в невидимом»). В ней женщина рассказала о своей страсти к авиации, трудностях, с которыми столкнулась во время обучения, и о пути к осуществлению своей мечты.

В ноябре 2026 года Сабрина также посетила диспетчерскую вышку аэропорта Фьюмичино в Риме. Там она ознакомилась с деятельностью специалистов по управлению воздушным движением и технологиями, используемыми для обеспечения безопасности полетов.