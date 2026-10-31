Сбор боярышника обошелся дорого: в Навои двух человек оштрафовали на крупную сумму

В Навоийской области очередной рейд экоинспекторов закончился неожиданными финансовыми потерями для двух местных жителей, занимавшихся сбором даров природы в горной местности. В отношении двух лиц, собиравших плоды дикорастущего боярышника без соответствующего разрешения в горных районах махалли «Ангидон» Хатырчинского района, был применен административный штраф на общую сумму 7 миллионов 480 тысяч сумов.

Кроме того, они будут обязаны возместить из собственного кармана ущерб, нанесенный природе.

«Попались с поличным»: подробности происшествия и протокол

Согласно официальному сообщению Управления экологии и охраны окружающей среды Навоийской области, инцидент произошел во время мониторинга экологической полицией состояния окружающей среды в горных районах:

Нарушители: граждане Ш.С. и Ё.Р. были выявлены в момент незаконного сбора и транспортировки плодов дикорастущего боярышника;

Административная статья: в их отношении был составлен протокол по части 1 статьи 79¹ Кодекса об административной ответственности (Нарушение порядка и условий сбора, заготовки и использования объектов растительного мира);

Дифференцированное наказание: одному из правонарушителей был назначен штраф в размере 10 базовых расчетных величин (БРВ) (3 миллиона 700 тысяч сумов), второму — 7 БРВ (2 миллиона 590 тысяч сумов);

Возмещение ущерба: помимо штрафа, с них в обязательном порядке будет взыскано 1 миллион 3 тысячи 200 сумов в качестве компенсации ущерба, нанесенного природе. В итоге этот поход за боярышником обошелся гражданам в общую сумму около 8,5 миллионов сумов.

Почему сбор дикорастущих плодов считается правонарушением?

Многим может показаться, что сбор дикорастущих плодов на лоне природы — дело обычное и безобидное, однако согласно законодательству Узбекистана этот процесс строго регулируется:

Сохранение природного баланса: чрезмерный и беспорядочный сбор растений препятствует их восстановлению, нарушает цепочку размножения и наносит ущерб местной экосистеме;

Аукционный порядок: в соответствии с действующими постановлениями Кабинета Министров, право на специальное использование дикорастущих растений и их плодов (включая боярышник, шиповник и другие) в коммерческих целях или в больших объемах можно получить только через электронные онлайн-аукционы ;

Усиление рейдов: в последнее время экологическая полиция и инспекторы усилили борьбу с незаконными сборщиками и браконьерами в горных и лесных районах, регулярно проводя мониторинг с использованием дронов и специальной техники.

Экологи предупреждают граждан о необходимости строгого соблюдения законодательства при использовании природных ресурсов, в противном случае за несколько килограммов даров природы можно получить крупные административные штрафы.