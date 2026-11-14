Бибисара Асаубаева победила 12-ю ракетку мира по шахматам

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева показала сенсационный результат на супертурнире Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот 2026, проходящем в Будапеште. Она одержала победу над индийцем Арджуном Эригайси. Эригайси занимает 12-е место в открытом рейтинге ФИДЕ. Об этом сообщает Закон.кз.

Рейтинг индийского шахматиста составляет 2746 очков, а у Асаубаевой — 2532 очка. Однако в ответной партии Эригайси удалось взять реванш. По итогам двух партий соперники одержали по одной победе.

В матчах 13 ноября Асаубаева также провела две партии против индийской шахматистки Вайшали Рамешбабу. Если в первой игре казахстанская спортсменка одержала победу, то в ответной встрече сильнее оказалась Вайшали. Таким образом, Асаубаева довела количество своих очков в группе до 8.