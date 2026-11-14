Бибисара Асаубаева победила 12-ю ракетку мира по шахматам

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Бибисара Асаубаева победила 12-ю ракетку мира по шахматам
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  • На супертурнире Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 в Будапеште казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу над индийцем Арджуном Эригайси, занимающим 12-е место в рейтинге ФИДЕ.
  • В ходе соревнований Асаубаева набрала 8 очков после матчей против Вайшали Рамешбабу и заняла четвертое место в группе D. Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов, участвующий в турнире, набрал 5 очков после игр против Йордена ван Фореста.

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева показала сенсационный результат на супертурнире Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот 2026, проходящем в Будапеште. Она одержала победу над индийцем Арджуном Эригайси. Эригайси занимает 12-е место в открытом рейтинге ФИДЕ. Об этом сообщает Закон.кз.

Рейтинг индийского шахматиста составляет 2746 очков, а у Асаубаевой — 2532 очка. Однако в ответной партии Эригайси удалось взять реванш. По итогам двух партий соперники одержали по одной победе.

В матчах 13 ноября Асаубаева также провела две партии против индийской шахматистки Вайшали Рамешбабу. Если в первой игре казахстанская спортсменка одержала победу, то в ответной встрече сильнее оказалась Вайшали. Таким образом, Асаубаева довела количество своих очков в группе до 8.

В группе Д лидирует Максим Вашье-Лаграв с 12 очками. Ханс Ниманн с 9 очками занимает второе место, Арджун Эригайси также с 9 очками идет на третьем месте. Асаубаева с 8 очками расположилась на четвертой строчке.

Arjun Erigaisi va Bibisara Assaubayeva shaxmat doskasi qarshisida qo‘l berib ko‘rishmoqda.

В турнире также принимает участие представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. В двух партиях против Йордена ван Фореста в группе А он потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью. На данный момент в его активе 5 очков.

В группе А лидирует Алиреза Фируджа с 11 очками. Йорден ван Форест занимает второе место с 8 очками.

Соревнование Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот 2026 проходит в Будапеште с 10 по 20 ноября. В нем принимают участие 24 сильнейших шахматиста мира.

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