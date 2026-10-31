В Ташкенте установлена личность мужчины, жестоко обращавшегося с кошкой

·58·Общество
В Ташкенте установлена личность мужчины, жестоко обращавшегося с кошкой

В Ташкенте установлена личность мужчины, который жестоко обращался с кошкой в подъезде многоэтажного дома. Видеозаписи с камер наблюдения, распространившиеся в социальных сетях 29 октября, вызвали резкое возмущение общественности.

На видео видно, как мужчина несколько раз хватает кошку, прижимает её к полу и выкручивает ей переднюю левую лапу. По данным ветеринарной клиники, у животного диагностирован перелом кости левого предплечья. Сообщается, что кошка не может полноценно опираться на поврежденную конечность.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД города Ташкента, личность мужчины установлена, в настоящее время проводятся доследственные мероприятия. Его действиям будет дана правовая оценка.

По словам самого мужчины, он хотел снять видео для социальной сети Instagram. Однако он заявил, что причиной таких действий стало сопротивление кошки.

Пользователи социальных сетей требуют привлечь мужчину к ответственности в рамках закона, а также возложить на него расходы по лечению пострадавшего животного.

ГУВД Ташкентажестокое обращение с животнымииздевательство над кошкой
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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