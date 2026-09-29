В Фергане собранные на благотворительность 76 миллионов сумов проиграли в тотализаторе

·43·Общество
В Фергане собранные на благотворительность 76 миллионов сумов проиграли в тотализаторе

В Ферганской области задержан 19-летний парень, присвоивший благотворительные средства, собранные для тяжелобольных пациентов. Он рассказал, что поставил 76 миллионов сумов из присвоенных денег в онлайн-тотализатор и проиграл их. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с киберпреступлениями МВД.

Сообщается, что парень, родившийся в Ташкенте в 2007 году, ранее систематически нарушал требования законодательства, связанные с торговлей криптоактивами в Узбекистане. Стоимость его незаконно оборотнных криптоактивов превысила 408 тысяч долларов США или 4 миллиарда 894 миллиона 152 тысячи сумов в национальной валюте.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что он следил в социальных сетях за сбором благотворительных средств для тяжелобольных людей. После этого он создал в Telegram фальшивый аккаунт от имени блогера из Instagram и обратился к близким больных.

Подозреваемый поинтересовался у них, сколько средств собрано на карте, и пообещал временно перевести деньги на свою карту с последующим возвратом в наличной форме. Таким способом он присвоил около 43 миллионов сумов. Кроме того, аналогичным способом он получил более 30 миллионов сумов от сотрудника пункта Paynet, являющегося знакомым больного.

По его словам, все присвоенные деньги он внес на счет онлайн-тотализатора, поставив в общей сложности 76 миллионов сумов, и проиграл.

По данному факту в отношении парня возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 168 (мошенничество), а также по пункту «а» части 3 статьи 278-8 (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов) Уголовного кодекса.

Ферганская областьблаготворительные средстваДепартамент по борьбе с киберпреступлениями МВДторговля криптоактивамионлайн-тотализатор
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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