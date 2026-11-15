Как Саба Лазишвили в последние секунды одолел Юрайю Фейбера в Абу-Даби? (видео)

Престижный турнир Реал Американ Фристйле (RAF), прошедший в Абу-Даби, преподносит болельщикам настоящие сенсации. В рамках соревнований 21-летний грузинский боец Саба Лазишвили вышел на ковер против легенды ММА, опытного экс-чемпиона ВЭК Юрайи Фейбера и одержал неожиданную волевую победу.

Срочная замена и перелом в последние секунды

За этим поединком мирового уровня стояла череда напряженных событий. Всего за день до боя Саба Лазишвили заменил выбывшего из турнира Умара Нурмагомедова. Для молодого спортсмена, которому пришлось готовиться в сжатые сроки, это стало серьезным испытанием.

В бескомпромиссном поединке против опытного Юрайи Фейбера Лазишвили по ходу встречи уступал в счете. Однако он нашел в себе силы, в последнюю минуту заработал решающие очки, изменил ход боя в свою пользу и добился сенсационной победы.