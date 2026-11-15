Как Саба Лазишвили в последние секунды одолел Юрайю Фейбера в Абу-Даби? (видео)
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- На турнире Реал Американ Фристйле (RAF) в Абу-Даби 21-летний грузинский боец Саба Лазишвили одержал волевую победу над легендой ММА Юрайей Фейбер.
- Лазишвили заменил выбывшего из турнира Умара Нурмагомедова всего за день до боя, что вынудило его готовиться в сжатые сроки.
- В ходе поединка отстающий молодой спортсмен заработал в последние секунды решающие очки и добился сенсационного результата.
Престижный турнир Реал Американ Фристйле (RAF), прошедший в Абу-Даби, преподносит болельщикам настоящие сенсации. В рамках соревнований 21-летний грузинский боец Саба Лазишвили вышел на ковер против легенды ММА, опытного экс-чемпиона ВЭК Юрайи Фейбера и одержал неожиданную волевую победу.
Срочная замена и перелом в последние секунды
За этим поединком мирового уровня стояла череда напряженных событий. Всего за день до боя Саба Лазишвили заменил выбывшего из турнира Умара Нурмагомедова. Для молодого спортсмена, которому пришлось готовиться в сжатые сроки, это стало серьезным испытанием.
В бескомпромиссном поединке против опытного Юрайи Фейбера Лазишвили по ходу встречи уступал в счете. Однако он нашел в себе силы, в последнюю минуту заработал решающие очки, изменил ход боя в свою пользу и добился сенсационной победы.
Детали боя
Показатели и данные
Название турнира
Реал Американ Фристйле (RAF Абу Дхаби)
Боец-победитель
Саба Лазишвили (21-летний грузинский боец)
Соперник
Юрайя Фейбер (легенда ММА, экс-чемпион ВЭК)
Способ победы
Волевой камбэк в последние секунды
Возвращение в октагон после задержания
Эта победа стала не только спортивным результатом, но и большим достижением с психологической точки зрения. Этот успех пришел после того, как Лазишвили вышел из 48-часового задержания, последовавшего за конфликтом в Абу-Даби между командами Мераба Двалишвили и Усмана Нурмагомедова.
Несмотря на правовые и эмоциональные трудности, молодой боец вышел на ринг и еще раз доказал всему миру свой высокий потенциал и сильную волю.
Как вы думаете, какое будущее ждет Сабу Лазишвили, победившего легенду ММА после однодневной подготовки и тяжелых испытаний? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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