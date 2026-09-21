План гражданина по тайному ввозу богатств из Дубая рухнул в аэропорту Ташкента

·39·Общество
План гражданина по тайному ввозу богатств из Дубая рухнул в аэропорту Ташкента

В столичном международном аэропорту пресечена очередная крупная попытка незаконного ввоза драгоценных металлов и запрещенной продукции. Сотрудники специализированного таможенного комплекса «Ташкент-AERO» провели досмотр багажа гражданина Узбекистана, прилетевшего рейсом «Дубай — Ташкент», в ходе которого был обнаружен огромный запас золота, не указанный в пассажирской таможенной декларации и не заявленный при устном опросе.

В ходе проверки в чемодане были найдены 141 готовое ювелирное изделие общей массой 921,37 грамма и 3 чистых слитка золота. Согласно экспертным заключениям, общая стоимость изъятых драгоценностей оценивается в 1 миллиард 293 миллиона сумов. Кроме того, выяснилось, что среди вещей «предприимчивого» пассажира были спрятаны 120 пачек табачных изделий без акцизных марок и 90 штук запрещенного никотинового снюса. В настоящее время по данному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело, ведутся масштабные следственные действия.

И все же, как гражданин пытался пронести около 1 килограмма золота и драгоценных слитков через контрольные фильтры, стоит ли за незаконным грузом организованная торговая сеть и какое наказание грозит за подобную контрабанду?

«Слитки золота, 141 украшение и снюс»: Оперативные подробности таможни

Основные факты и улики по пресеченному в аэропорту крупному делу о контрабанде:

  • Проверка рейса «Дубай — Ташкент»: Драгоценности были обнаружены среди багажа и личных вещей пассажира, прилетевшего из ОАЭ;

  • Золото, скрытое от декларации: Гражданин пытался тайком ввезти в общей сложности 141 вид ювелирных изделий (921,37 грамма) и 3 золотых слитка высокой пробы;

  • Стоимость в 1,3 миллиарда сумов: Эксперты оценили общую рыночную стоимость изъятых драгоценных металлов в 1 млрд 293 млн сумов;

  • Безакцизный табак и снюс: Помимо золота, в качестве вещественных доказательств из багажа были изъяты незаконно ввезенные 120 пачек табака и 90 штук никотинового снюса;

  • Возбуждено уголовное дело: По факту ввоза через государственную границу особо крупной партии богатств в обход таможенного контроля возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

План гражданина по тайному ввозу богатств из Дубая рухнул в аэропорту Ташкента

Таможенный пост «Ташкент-AERO»: Показатели изъятых грузов

Незаконная продукция, выявленная в ходе проверки, и ее объемы:

Показатели и параметры

Количество и вид выявленной продукции

Таможенная и правовая оценка

Маршрут прибытия

Направление «Дубай — Ташкент»

Ввезено международным авиарейсом

Ювелирные изделия

141 штука (Общий вес: 921,37 грамма)

Незадекларированное, спрятанное золото

Золотые слитки

3 чистых слитка золота

Попытка незаконного ввоза

Оценочная стоимость золота

1 миллиард 293 миллиона сумов

Контрабанда в особо крупном размере

Табачные изделия и снюс

120 пачек табака без акциза, 90 штук снюса

Продукция, противоречащая установленным требованиям

Процессуальный статус

Изъято, возбуждено уголовное дело

В процессе следствия и дознания

Таможенная и экономическая экспертиза: Почему перевозка золота из Дубая превратилась в опасную ловушку?

Основные выводы правоохранительных органов и экономических аналитиков:

  • Разоблачение уловки с «зеленым коридором»: Внедренные в таможенную систему современные рентген-сканеры и система управления рисками легко обнаруживают металлические слитки в любых тайниках;

  • Стремление уклониться от таможенных платежей: Разница в ценах на золото между ОАЭ и Узбекистаном, а также желание не платить таможенные пошлины толкают многих граждан на соблазн незаконного заработка;

  • Суровая уголовная ответственность: Согласно законодательству, незаконный ввоз золота на 1,3 миллиарда сумов относится к категории «контрабанда в особо крупном размере», что помимо конфискации всех вещественных доказательств в пользу государства предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы;

  • Защита внутреннего рынка и здоровья населения: Пресечение ввоза безакцизного табака и снюса неизвестного состава предотвратило проникновение на внутренний потребительский рынок некачественной и несертифицированной продукции.

Данный крупный инцидент, раскрытый в ташкентском аэропорту, в очередной раз доказал, что обеспечение экономической безопасности на государственных границах и борьба с незаконным оборотом находятся под строгим контролем.

А как, по вашему мнению, следует наказывать контрабандистов, пытающихся тайком ввозить золото на миллиарды сумов в нарушение таможенных правил? Известно ли вам, какое количество золота граждане могут легально ввозить из-за рубежа? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой горячей оперативной новостью из аэропорта со всеми вашими любящими путешествия близкими и знакомыми!

Международный аэропорт столицыТашкент-AEROконтрабанда золотаконтрабанда табака
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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