20-летний парень погиб, врезавшись на автомобиле в дерево

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области, закончилось смертью 20-летнего водителя.

По данным Управления безопасности дорожного движения областного УВД, инцидент произошел 26 октября около 23:30 на местной дороге, проходящей через территорию махалли «Катта новкат».

Молодой человек 2006 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2105, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь водителя, доставленного в больницу с тяжелыми травмами, не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия.