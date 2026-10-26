В ташкентских автобусах снизят громкость назойливой рекламы

·29·Узбекистан
В ташкентских автобусах снизят громкость назойливой рекламы

В общественном транспорте Ташкента снизят уровень громкости транслируемых рекламных роликов. Об этом сообщила пресс-служба АО «Тошшахартрансхизмат».

Отмечается, что в последнее время пассажиры выражали недовольство слишком громким звуком рекламы в салонах автобусов и направляли соответствующие жалобы.

Учитывая обращения граждан, представители компании провели встречу с предпринимателями, арендующими рекламные площади в автобусах. На ней обсуждался вопрос приведения громкости рекламных роликов к нормативным показателям.

В ходе встречи предпринимателям были даны рекомендации по снижению громкости рекламы, чтобы не создавать излишнего шума и дискомфорта для пассажиров. Также была подчеркнута необходимость создания комфортной среды для пассажиров в общественном транспорте.

ТошшахартрансхизматТашкентские автобусыобщественный транспортрекламные ролики
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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