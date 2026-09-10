Между Хивой, Бухарой и Ташкентом налаживается сообщение современных электропоездов

·58·Узбекистан
Между Хивой, Бухарой и Ташкентом налаживается сообщение современных электропоездов

В железнодорожной системе Узбекистана предпринимается исторический шаг с целью развития внутреннего туризма и создания высокого уровня комфорта для пассажиров. Между древними городами нашей страны — Хивой, Бухарой и столицей Ташкентом — официально запускается движение новейших электропоездов, произведенных известной китайской компанией «CRRC Dalian». Согласно срочному сообщению пресс-службы АО «O‘ztemiryo‘lovchi», новые составы состоят из 5 комфортабельных вагонов и способны одновременно обслуживать сотни пассажиров. Самое главное, в связи с запуском этих новых скоростных поездов в расписание движения поездов по ряду популярных направлений также вносятся серьезные изменения. Итак, в какие дни и по какому времени будут ходить поезда по направлениям Хива – Бухара и Бухара – Ташкент, а расписание каких направлений изменилось? В конце статьи мы вашему вниманию предлагаем все подробности о важных рекомендациях для путешественников и новых возможностях железнодорожного сообщения.

Электропоезда «CRRC Dalian»: 415 пассажиров и скоростное движение

Движение новых электропоездов направлено на значительное сокращение времени в пути:

  • Современный технический состав: Современные электропоезда «CRRC Dalian», выставляемые на маршрут, состоят из 5 вагонов и имеют возможность доставить до места назначения в общей сложности 415 пассажиров за одну поездку;

  • Направление Хива – Бухара с 9 сентября: Рейсы на данном направлении уже начались; поезд №707 сообщением «Хива — Бухара-1» отправляется из Хивы во все дни недели, кроме вторника, в 09:55 и прибывает в Бухару в 14:32;

  • Обратное направление: А поезд №706 отправляется из Бухары ежедневно, кроме понедельника, в 15:45 и прибывает в Хиву в 20:25.

«Новые электропоезда сделают межрегиональное передвижение намного более быстрым, безопасным и удобным не только для туристов, но и для местного населения», — отметила пресс-служба «O‘ztemiryo‘lovchi».

Новый рейс в сторону Ташкента и изменения в расписании других поездов

Связь между столицей и историческими городами расширится еще больше с 14–15 сентября:

  • Направление Бухара — Ташкент: Начиная с 14–15 сентября современный состав выходит на столичное направление; поезд №701 отправляется из Бухары по понедельникам в 15:17 и прибывает в Ташкент в 21:22;

  • Отправление из Ташкента: Поезд №702 по вторникам отправляется из Ташкента ранним утром в 10:05 и прибывает в Бухару в 15:17;

  • Поезда с измененным расписанием: В связи с движением нового скоростного состава вносятся коррективы в график движения поездов №56, №58, №127/128, №301, №6412 и №6353.

Самое важное предупреждение для пассажиров и порядок поездок

Запуск новых электропоездов и изменение расписания ряда действующих поездов требуют от пассажиров заблаговременного планирования своих поездок. Железнодорожная администрация просит всех граждан при покупке билетов и выходе на вокзал внимательно ознакомиться с обновленным расписанием движения, а во избежание непредвиденных неудобств прибывать на вокзалы вовремя. Данные современные направления не только повысят туристический потенциал Узбекистана, но и превратят тяготы дальнего пути для наших соотечественников, путешествующих между областями, в комфортную многочасовую поездку.

Как вы думаете, будет ли запуск новых современных электропоездов между Хивой, Бухарой и Ташкентом достаточным для дальнейшего оживления внутреннего туризма и решения проблемы дефицита билетов? В каких еще направлениях, по вашему мнению, необходимо повысить качество обслуживания и скорость движения поездов? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью о железнодорожном сообщении со своими близкими и друзьями-любителями путешествий!

Ўзбекистонтемир йўлCRRC DalianХиваБухороТошкенттуризм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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