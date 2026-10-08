В Сурхандарьевской области преподаватель техникума приставал к 16-летней ученице

В Жаркурганском районе Сурхандарьинской области мастер техникума был арестован на 5 суток за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетней ученицы. Об этом сообщил QALAMPIR.UZ со ссылкой на судебные документы.

В судебном документе отмечается, что 25 сентября 37-летний мужчина дважды совершил непристойные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки, обучающейся в техникуме.

Дело было рассмотрено 6 октября в Жаркурганском районном суде по уголовным делам. В ходе судебного процесса мастер техникума свою вину не признал.

По его объяснению, он вызвал девушку с урока с целью сбора заявлений от родителей по вопросу выделения обуви, которая должна быть выдана учащимся со стороны техникума.

Однако несовершеннолетняя ученица дала в суде иные показания в присутствии матери. По ее словам, преподаватель вызвал ее в отдельную комнату и совершил неподобающие действия. Девушка оказала сопротивление и ушла оттуда.

Позже преподаватель снова позвал ее в спортзал. Когда она пришла туда, то вновь столкнулась с неуместными действиями мужчины и, воспользовавшись ситуацией, покинула помещение.

Суд признал преподавателя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности.

Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.