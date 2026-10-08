В Сурхандарьевской области преподаватель техникума приставал к 16-летней ученице

·42·Общество
В Сурхандарьевской области преподаватель техникума приставал к 16-летней ученице

В Жаркурганском районе Сурхандарьинской области мастер техникума был арестован на 5 суток за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетней ученицы. Об этом сообщил QALAMPIR.UZ со ссылкой на судебные документы.

В судебном документе отмечается, что 25 сентября 37-летний мужчина дважды совершил непристойные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки, обучающейся в техникуме.

Дело было рассмотрено 6 октября в Жаркурганском районном суде по уголовным делам. В ходе судебного процесса мастер техникума свою вину не признал.

По его объяснению, он вызвал девушку с урока с целью сбора заявлений от родителей по вопросу выделения обуви, которая должна быть выдана учащимся со стороны техникума.

Однако несовершеннолетняя ученица дала в суде иные показания в присутствии матери. По ее словам, преподаватель вызвал ее в отдельную комнату и совершил неподобающие действия. Девушка оказала сопротивление и ушла оттуда.

Позже преподаватель снова позвал ее в спортзал. Когда она пришла туда, то вновь столкнулась с неуместными действиями мужчины и, воспользовавшись ситуацией, покинула помещение.

Суд признал преподавателя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности.

Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Сурхандарьинская областьЖаркурганский районмастер техникумасексуальные домогательства
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Вынесен судебный приговор педагогу, который обманным путем зазвал несовершенную ученицу в спортзал и приставал к нейВынесен судебный приговор педагогу, который обманным путем зазвал несовершенную ученицу в спортзал и приставал к нейСегодня 14:48На рабочем месте «домогательствам» больше не место: Сенат одобрил новую нормуНа рабочем месте «домогательствам» больше не место: Сенат одобрил новую норму2 октября 17:21В Ташкентe сотрудник школьной охраны устроил домогательства к ученице 6-го классаВ Ташкентe сотрудник школьной охраны устроил домогательства к ученице 6-го класса24 сентября 15:46В Ташкенте арестован мужчина за домогательства к женщине в автобусеВ Ташкенте арестован мужчина за домогательства к женщине в автобусе25 июня 12:06Отменён штраф, назначенный девушке, защищавшейся от сексуальных домогательствОтменён штраф, назначенный девушке, защищавшейся от сексуальных домогательств3 августа 23:20В Бухаре тьютора, пристававшего к студентке, арестовали на 3 сутокВ Бухаре тьютора, пристававшего к студентке, арестовали на 3 суток5 сентября 06:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех