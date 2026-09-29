Ожидается усиление наказания за насилие в отношении детей

В Узбекистане законодательство по защите детей от различных форм насилия может быть еще более усилено. Для этого в Законодательную палату Олий Мажлиса внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Кодекс об административной ответственности и ряд законодательных актов.

Рассмотрение документа запланировано на очередном заседании нижней палаты 29 сентября.

Что может измениться в законопроекте?

Основная цель новой инициативы — усиление мер ответственности за случаи насилия в отношении детей и дальнейшее совершенствование правовых механизмов их защиты.

Проектом предлагается одновременно внести изменения в несколько важных кодексов. Это означает, что вопрос не ограничится только мерами наказания, а охватит также процессы выявления случаев насилия, расследования и защиты прав ребенка.

Безопасность ребенка становится приоритетным направлением

В Узбекистане уже сформирована отдельная правовая база по защите детей от насилия.

14 ноября 2024 года был принят Закон «О защите детей от всех форм насилия». В нем урегулированы отношения в сфере защиты детей от различных форм насилия.

Также в декабре 2025 года была утверждена Стратегия защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы.

В стратегии определены такие направления, как раннее выявление случаев насилия, усиление профилактики, оказание правовой, психологической и социальной помощи пострадавшим детям.

Усилится внимание и к сокрытию фактов насилия

В программе мер по реализации стратегии также предусмотрен ряд законодательных инициатив, направленных на усиление механизмов защиты детей.

В частности, предложено установить административную ответственность для сотрудников некоторых организаций за несообщение о фактах насилия в отношении детей, оказывать пострадавшим детям юридическую помощь за счет государства и усилить механизмы защиты интересов ребенка в процессуальных действиях.

В то же время предусмотрены подходы, направленные на снижение риска повторной психологической травмы при работе с детьми, пострадавшими от насилия или ставшими его свидетелями.

Теперь очередь за обсуждением законопроекта

Законопроект пока находится на стадии предложения. Его рассмотрение на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса намечено на 29 сентября.

Следовательно, окончательное содержание документа и содержащиеся в нем нормы могут измениться в ходе дальнейших обсуждений.

Тем не менее общее направление инициативы очевидно: усиление правового подхода к фактам насилия в отношении детей, защита интересов пострадавшего ребенка и совершенствование механизмов предотвращения подобных случаев.

Основная цель в вопросе безопасности ребенка заключается не только в усилении наказания, но и в укреплении механизмов предотвращения насилия и надежной защиты пострадавшего ребенка.

Поэтому обсуждение 29 сентября имеет важное значение не только с точки зрения правовых норм, но и как следующий этап системы, направленной на обеспечение безопасности и прав детей.