Ожидается усиление наказания за насилие в отношении детей

·36·Общество
Ожидается усиление наказания за насилие в отношении детей

В Узбекистане законодательство по защите детей от различных форм насилия может быть еще более усилено. Для этого в Законодательную палату Олий Мажлиса внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Кодекс об административной ответственности и ряд законодательных актов.

Рассмотрение документа запланировано на очередном заседании нижней палаты 29 сентября.

Что может измениться в законопроекте?

Основная цель новой инициативы — усиление мер ответственности за случаи насилия в отношении детей и дальнейшее совершенствование правовых механизмов их защиты.

Проектом предлагается одновременно внести изменения в несколько важных кодексов. Это означает, что вопрос не ограничится только мерами наказания, а охватит также процессы выявления случаев насилия, расследования и защиты прав ребенка.

Безопасность ребенка становится приоритетным направлением

В Узбекистане уже сформирована отдельная правовая база по защите детей от насилия.

14 ноября 2024 года был принят Закон «О защите детей от всех форм насилия». В нем урегулированы отношения в сфере защиты детей от различных форм насилия.

Также в декабре 2025 года была утверждена Стратегия защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы.

В стратегии определены такие направления, как раннее выявление случаев насилия, усиление профилактики, оказание правовой, психологической и социальной помощи пострадавшим детям.

Усилится внимание и к сокрытию фактов насилия

В программе мер по реализации стратегии также предусмотрен ряд законодательных инициатив, направленных на усиление механизмов защиты детей.

В частности, предложено установить административную ответственность для сотрудников некоторых организаций за несообщение о фактах насилия в отношении детей, оказывать пострадавшим детям юридическую помощь за счет государства и усилить механизмы защиты интересов ребенка в процессуальных действиях.

В то же время предусмотрены подходы, направленные на снижение риска повторной психологической травмы при работе с детьми, пострадавшими от насилия или ставшими его свидетелями.

Теперь очередь за обсуждением законопроекта

Законопроект пока находится на стадии предложения. Его рассмотрение на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса намечено на 29 сентября.

Следовательно, окончательное содержание документа и содержащиеся в нем нормы могут измениться в ходе дальнейших обсуждений.

Тем не менее общее направление инициативы очевидно: усиление правового подхода к фактам насилия в отношении детей, защита интересов пострадавшего ребенка и совершенствование механизмов предотвращения подобных случаев.

Основная цель в вопросе безопасности ребенка заключается не только в усилении наказания, но и в укреплении механизмов предотвращения насилия и надежной защиты пострадавшего ребенка.

Поэтому обсуждение 29 сентября имеет важное значение не только с точки зрения правовых норм, но и как следующий этап системы, направленной на обеспечение безопасности и прав детей.

Насилие над детьмиОлий МажлисСтратегия защиты детейО защите детей от всех форм насилия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трагедия с 5-летней девочкой в Намангане: вопрос наказания снова на повестке дняТрагедия с 5-летней девочкой в Намангане: вопрос наказания снова на повестке дняВчера 08:10Громкий скандал в Андижане: в центре «Гамхурлик» зафиксировано насилие над детьми с инвалидностьюГромкий скандал в Андижане: в центре «Гамхурлик» зафиксировано насилие над детьми с инвалидностью2 сентября 12:12Саида Мирзиёева отреагировала на чудовищное преступление против 5-летней девочки в НаманганеСаида Мирзиёева отреагировала на чудовищное преступление против 5-летней девочки в Намангане27 сентября 10:56«Сmертная казнь»: Алишер Кадыров потребовал высшей меры наказания для убийц детей и извергов«Сmертная казнь»: Алишер Кадыров потребовал высшей меры наказания для убийц детей и извергов27 сентября 20:10«Ужас в детском саду»: в Намангане заведующий складом изнасиловал 5-летнюю девочку«Ужас в детском саду»: в Намангане заведующий складом изнасиловал 5-летнюю девочку22 сентября 19:38В Намангане распространили фото мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над 5-летней девочкой (фото)В Намангане распространили фото мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над 5-летней девочкой (фото)Сегодня 05:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки