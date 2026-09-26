В Навои родились тройняшки: два мальчика и одна девочка

Для жительницы города Навои М. Фармоновой этот день стал одним из самых незабываемых в семейной жизни. В Навоийском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка женщина родила тройню — двух мальчиков и одну девочку.

Роды прошли путем кесарева сечения. В процессе участвовали квалифицированные акушеры-гинекологи, неонатологи и реаниматологи филиала.

Процесс родов был успешно проведен врачебной бригадой.

Каков вес новорожденных?

Вес появившихся на свет тройняшек различается:

Ребенок Пол Вес

1-й ребенок Мальчик 2 300 граммов

2-й ребенок Мальчик 2 160 граммов

3-й ребенок Девочка 1 670 граммов

Состояние матери и новорожденных хорошее

В настоящее время мать и все трое младенцев находятся под наблюдением квалифицированных медицинских работников. По имеющимся данным, все они чувствуют себя хорошо.

Появление на свет сразу троих детей в одной семье стало большим и радостным событием для их близких.