В Кашкадарье судили супругов, пытавшихся продать своего новорожденного ребенка за 12 миллионов сумов

В Нишанском районе Кашкадарьинской области к суду приговорили женщину 2008 года рождения и ее супруга, которые пытались продать своего новорожденного ребенка за 12 миллионов сумов. Об этом сообщает издание «Daryo».

Согласно материалам суда, женщина забеременела еще до знакомства с мужчиной. В 2025 году она познакомилась с ним, и после того, как мужчина узнал о ее беременности, он согласился жениться на ней. Однако мать мужчины выступила против этих отношений. После этого пара начала жить в арендованной квартире в Карши.

13 ноября 2025 года женщина родила девочку в Ташкенте. Спустя два месяца она вернулась с новорожденной в Нишанский район. Но мать мужчины отказалась принимать ребенка.

По данным следствия, на фоне материальных трудностей возникло предложение о продаже младенца. Мужчина сообщил своему знакомому, что отдаст ребенка за тысячу долларов. После поступления сигнала в правоохранительные органы было проведено оперативное мероприятие.

19 марта при попытке продажи младенца за 12 миллионов сумов супруги были задержаны.

По приговору суда мужчина приговорен к семи годам, а женщина — к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Младенец помещен в дом ребенка малой вместимости №2 в городе Карши.