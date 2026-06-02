«Реал» начал активные переговоры по трансферу Дензела Дюмфриса

·113·Спорт
«Реал» начал активные переговоры по трансферу Дензела Дюмфриса
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На европейском трансферном рынке назревает настоящий «шторм». Мадридский «Реал» начал серьезную работу по усилению правого фланга обороны и привлечению на эту позицию высококлассного исполнителя. Новой целью «сливочных» стал талантливый защитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис.

Всемирно известное и авторитетное The Athletic сообщает, что именно этот быстрый нидерландский защитник стал одной из главных и приоритетных целей мадридского гранда в летнее трансферное окно.

Личный контракт готов, сумма отступных известна

Согласно надежным источникам, представители «Королевского клуба» уже вышли на прямую связь с агентами футболиста и провели предварительные переговоры. Примечательно, что для мадридцев достижение соглашения по условиям личного контракта Дензела Дюмфриса не составит труда — сам игрок полностью готов продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

На данный момент официальная сумма отступных, прописанная в действующем контракте Дензела Дюмфриса с «Интером», составляет 25 миллионов евро. Для современного футбольного рынка такая цена за защитника столь высокого уровня полностью устраивает руководство «Реал Мадрида».

Большой план Переса: когда будет объявлено о трансфере?

Инсайдеры отмечают, что оформление этого трансфера напрямую зависит от внутренних политических процессов в мадридском клубе. Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес планирует официально завершить сделку в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.

Если все пойдет по плану, болельщики «лос-бланкос» смогут услышать официальную новость о переходе Дензела Дюмфриса в «Реал Мадрид» после 7 июня. Приход такого мощного и физически крепкого защитника станет настоящим подарком для фанатов мадридской команды! Следите за подробностями этого громкого трансфера на страницах Zamin.

Реал МадридДензел ДюмфрисИнтерТрансферыЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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