Цены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынке

·31·Технологии
Цены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынке

Похоже, на рынке графических процессоров начинается очередная волна роста цен. В Китае стоимость видеокарт NVIDIA нового поколения, в частности моделей GeForce RTX 5060, значительно увеличилась всего за несколько дней. Ожидается, ано это изменение окажет влияние не только на азиатский рынок, но и на глобальный технологический сегмент. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, модель GeForce RTX 5060 Эагле ОК СФФ 8 GB от бренда Гигабйте неделю назад продавалась примерно за 2600–2700 юаней (около 400 долларов). Однако в последние дни цена этого устройства достигла 3215 юаней (около 475 долларов). Это означает, что всего за несколько дней цена выросла на 16%, или ровно на 75 долларов.

Основные причины роста цен

По мнению специалистов, такой резкий скачок вызван тем, что компания NVIDIA предупредила своих партнеров о повышении цен на GPU и модули памяти (ГДДР6 и ГДДР7). Рост затрат в цепочке поставок напрямую влияет на себестоимость конечной продукции.

Кроме того, дефицит микросхем на мировом рынке и стабильный рост цен на чипы памяти еще больше усложняют ситуацию. Хотя пока рост цен наблюдается в основном на китайском рынке, велика вероятность, что эта тенденция вскоре доберется и до других регионов.

Влияние на глобальный рынок и узбекистанский сегмент

Для сравнения, в настоящее время на рынке США видеокарты GeForce RTX 5060 все еще можно найти примерно за 350 долларов. Однако из-за логистики и новой ценовой политики производителей ожидается пересмотр цен на западных рынках в ближайшие недели.

Технические магазины и ритейлеры в Узбекистане в основном опираются на рынки ОАЭ и Китая. По этой причине изменения цен в Китае могут напрямую повлиять на стоимость видеокарт на местном рынке. Естественно, для пользователей, планирующих сборку компьютера, это неприятная новость.

Пока NVIDIA официально не делала заявлений о глобальном росте цен, однако участники рынка подчеркивают, что на фоне дефицита и удорожания сырья не стоит ждать снижения цен. В ближайшие месяцы и другие модели серии GeForce RTX 50 могут оказаться под подобным давлением.

NVIDIAGeForce RTX 5060ВидеокартаТехнологииЦены
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае совершили огромный прорыв в сфере мозго-компьютерных интерфейсовВ Китае совершили огромный прорыв в сфере мозго-компьютерных интерфейсовСегодня, 23:22SpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухеSpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухеСегодня, 22:30Платформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильмаПлатформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильмаСегодня, 21:56Устали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системыУстали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системыСегодня, 21:26Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100Сегодня, 21:21Европа выделила 65 миллионов евро на создание первого лунохода МАГПИЭ для изучения ЛуныЕвропа выделила 65 миллионов евро на создание первого лунохода МАГПИЭ для изучения ЛуныСегодня, 20:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне