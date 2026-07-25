Цены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынке

Похоже, на рынке графических процессоров начинается очередная волна роста цен. В Китае стоимость видеокарт NVIDIA нового поколения, в частности моделей GeForce RTX 5060, значительно увеличилась всего за несколько дней. Ожидается, ано это изменение окажет влияние не только на азиатский рынок, но и на глобальный технологический сегмент. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, модель GeForce RTX 5060 Эагле ОК СФФ 8 GB от бренда Гигабйте неделю назад продавалась примерно за 2600–2700 юаней (около 400 долларов). Однако в последние дни цена этого устройства достигла 3215 юаней (около 475 долларов). Это означает, что всего за несколько дней цена выросла на 16%, или ровно на 75 долларов.

Основные причины роста цен

По мнению специалистов, такой резкий скачок вызван тем, что компания NVIDIA предупредила своих партнеров о повышении цен на GPU и модули памяти (ГДДР6 и ГДДР7). Рост затрат в цепочке поставок напрямую влияет на себестоимость конечной продукции.

Кроме того, дефицит микросхем на мировом рынке и стабильный рост цен на чипы памяти еще больше усложняют ситуацию. Хотя пока рост цен наблюдается в основном на китайском рынке, велика вероятность, что эта тенденция вскоре доберется и до других регионов.

Влияние на глобальный рынок и узбекистанский сегмент

Для сравнения, в настоящее время на рынке США видеокарты GeForce RTX 5060 все еще можно найти примерно за 350 долларов. Однако из-за логистики и новой ценовой политики производителей ожидается пересмотр цен на западных рынках в ближайшие недели.

Технические магазины и ритейлеры в Узбекистане в основном опираются на рынки ОАЭ и Китая. По этой причине изменения цен в Китае могут напрямую повлиять на стоимость видеокарт на местном рынке. Естественно, для пользователей, планирующих сборку компьютера, это неприятная новость.

Пока NVIDIA официально не делала заявлений о глобальном росте цен, однако участники рынка подчеркивают, что на фоне дефицита и удорожания сырья не стоит ждать снижения цен. В ближайшие месяцы и другие модели серии GeForce RTX 50 могут оказаться под подобным давлением.