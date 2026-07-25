SpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухе

·28·Технологии
SpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухе

Компания SpaceX во главе с Илоном Маском готовится сделать очередной революционный шаг на пути к покорению космоса. После успешного завершения 13-го испытательного полета компания теперь планирует поймать 50-метровую верхнюю ступень космического корабля Starship непосредственно в воздухе. Этот сложный технологический процесс может быть испытан в рамках миссии Флигхт 14, ожидаемой в августе. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает Об этом

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил на своей странице в социальной сети Кс, что если анализ данных последнего полета не покажет никаких серьезных проблем, компания попытается поймать корабль Starship В3 с помощью башни Мечазилла при следующей попытке. Ожидается, что это станет одним из важнейших достижений в деле повторного использования космической техники.

Технология Мечазилла и «палочек»

До сих пор все испытательные полеты корабля Starship завершались его посадкой в океан. Например, если в 12-м испытании корабль взорвался при падении в воду, то во время 14-го полета Starship В3 впервые совершил мягкую посадку в Индийский океан. Как пишет издание иксбт.ком, корабль сохранил целостность и продолжил передавать телеметрические данные, плавая на поверхности воды. Инженеры SpaceX оценили это как «самую мягкую посадку» в истории программы.

В миссии Флигхт 14 корабль должен вернуться не в океан, а непосредственно на стартовую площадку. Здесь его встретит гигантская сервисная башня, известная как Мечазилла. Башня поймает 50-метровый корабль прямо в воздухе с помощью двух своих гигантских механических манипуляторов под названием чопстикс (палочки для еды).

К полностью многоразовой системе

Стоит отметить, что ранее SpaceX уже успешно поймала первую ступень (ускоритель) под названием Super Heavy аналогичным способом. Однако сам корабль Starship (верхняя ступень) еще никогда не возвращался таким методом. Если августовские испытания пройдут успешно, это устранит главное препятствие на пути создания полностью многоразовой сверхтяжелой космической системы.

Главное преимущество этой технологии заключается в том, что после посадки корабля и ускорителя отпадает необходимость в сложных восстановительных работах или поисках в океане. Они смогут проходить техосмотр прямо на стартовой площадке и за короткое время готовиться к повторному полету. Это позволит резко снизить затраты на доставку грузов в космос и увеличить частоту полетов.

Эта новость имеет большое значение и для любителей космических технологий в Узбекистане, ведь в будущем Starship считается основным транспортным средством, предназначенным для освоения Луны и доставки первых людей на Марс. Августовские испытания, без сомнения, станут центром внимания техноэнтузиастов как во всем мире, так и в нашем регионе.

SpaceXStarshipИлон МаскMechazillaКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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