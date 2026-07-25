Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?

Противостояние между двумя бойцами тяжелого веса из топ-рейтинга на турнире UFC Fight Night 282 в ОАЭ завершилось даже жестче, чем ожидалось. Россиянин Ризван Куниев сломил сопротивление Тайрелла Форчуна в третьем раунде, одержав важную победу техническим нокаутом.

Этот результат подарил Куниеву не просто очередную викторию, но и возможность подняться еще выше в рейтинге тяжеловесов UFC. Теперь главный вопрос — какого именитого соперника промоушен даст ему в следующем бою?

Соседи по рейтингу встретились в октагоне

Перед боем Ризван Куниев занимал восьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC, а представитель США Тайрелл Форчун располагался на девятой строчке. Именно поэтому данное противостояние имело огромное значение для обоих спортсменов с точки зрения укрепления своих позиций в дивизионе.

Основная информация Ризван Куниев Тайрелл Форчун Весовая категория Тяжелый вес Тяжелый вес Рейтинг перед боем 8-е место 9-е место Результат Победа Поражение Способ завершения Технический нокаут Поражение техническим нокаутом Раунд 3 3

В своем предыдущем бою в UFC Форчун победил Марчина Тыбуру и подошел к поединку с Куниевым с активом из 18 побед и 3 поражений.

Решающий момент наступил в третьем раунде

По ходу боя Куниев наращивал давление на соперника. В третьем раунде мощные удары коленями и серия атак в исполнении российского спортсмена поставили Форчуна в тяжелое положение.

Увидев, что американский боец не может активно защищаться, рефери досрочно остановил поединок. Таким образом, Куниев был объявлен победителем техническим нокаутом.

Куниев победил ближайшего соседа по рейтингу, не доводя дело до решения судей.

В тяжелом весе один точный удар может изменить исход боя. Куниев же в решающий момент не суетился и добился результата за счет прессинга и комбинации ударов.

Рекорд Куниева стал еще солиднее

Победа над Тайреллом Форчуном стала 14-м успехом в профессиональной карьере Ризвана Куниева. На его счету также числятся три поражения, одна ничья и один бой, признанный несостоявшимся.

Статистика побед Куниева:

7 нокаутов или технических нокаутов;

2 сабмишна;

4 судейских решения;

1 победа другим способом.

Его сильные стороны не ограничиваются лишь ударной мощью. По данным UFC, у Куниева также есть борцовская база, высокая защита от тейкдаунов и способность контролировать соперника в партере.

Что дает эта победа Куниеву?

Куниев досрочно победил девятый номер рейтинга. Логично, что этот результат может приблизить его к топ-7 тяжелого дивизиона и повысить шансы на встречу с более высокопоставленным соперником в следующем бою.

Его возможные дальнейшие задачи:

Подъем в рейтинге UFC;

Получение боя с представителем топ-7;

Продолжение серии побед;

Приближение к числу претендентов на чемпионский пояс в будущем.

Однако конкуренция в тяжелом дивизионе очень высока. Одна громкая победа открывает дверь, но для вхождения в чемпионскую гонку Куниеву необходимо удерживать этот уровень и в следующих поединках.

Главное испытание только начинается

Технический нокаут Тайрелла Форчуна стал весомой заявкой для Куниева. Он победил близкого по рейтингу соперника и показал, что умеет доводить бой до конца в нужный момент.

Теперь важно решение UFC: дадут ли Куниеву в следующий раз именитого оппонента из верхней части рейтинга или ему придется еще раз защищать свою позицию? Ответ определит, как быстро для него откроется дорога к титулу.

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