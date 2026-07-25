Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)

Тайсон Фьюри завершил свой бой в Таиланде уверенной победой. 46-летний Мариуш Вах простоял семь раундов, но на восьмой раунд не вышел — однако главная интрига вечера началась после результата в ринге.

Бывший британский чемпион мира сделал еще один шаг к долгожданному мегафайту против Энтони Джошуа. Теперь судьба этого противостояния зависит от результата второго британского звездного боксера.

Вах не вышел на восьмой раунд

24 июля в десятираундовом бою на арене Max Муай Таи Стадиум в Паттайе Фьюри захватил инициативу с первых минут.

Британский боксер контролировал дистанцию с помощью джеба, передвигался в разных стойках и наносил серию ударов по голове и корпусу соперника. Вах не побывал в нокауте, но после седьмого раунда его угол решил не продолжать бой. Таким образом, Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Секунданты Ваха отказались выпускать его на восьмой раунд.

Бой не транслировался в прямом эфире по телевидению. Боксерский вечер в Паттайе с трибун арены наблюдали около 1,5 тысячи зрителей.

Очередная победа Фьюри в цифрах

Показатель Тайсон Фьюри Мариуш Вах Возраст 37 46 Профессиональный рекорд 36–2–1 39–14 Победы нокаутом 25 20 Результат боя Технический нокаут Поражение Момент окончания боя После 7-го раунда Не вышел на 8-й раунд

Для Фьюри это была вторая победа подряд в 2026 году. В апреле он победил Арсланбека Махмудова по очкам и возобновил карьеру после 16-месячного перерыва.

Результат в Паттайе примечателен еще и тем, что это первая досрочная победа Фьюри после остановки Дерека Чисоры в декабре 2022 года.

Странное поведение Фьюри также стало предметом обсуждения

Хотя бой носил односторонний характер, неожиданный эпизод в шестом раунде быстро разошелся по социальным сетям. Во время клинча Фьюри попытался изобразить поцелуй соперника, и рефери пришлось их разнимать.

Этот момент был воспринят как часть фирменного шоу-стиля Фьюри в ринге. Однако спортивный итог остался неизменным: британский боксер полностью контролировал темп боя, а Вах в последних раундах отвечал все реже.

Зачем вообще организовывался этот бой?

Поединок против Ваха стал для Фьюри не чемпионским боем, а скорее подготовкой перед более крупным противостоянием.

Главная цель британского боксера — бой против Энтони Джошуа, который обсуждается уже много лет. Фьюри выполнил свою задачу, победив. Теперь Джошуа Саудовской Аравиидолжен успешно пройти поединок против Кристиана Пренгы.

После боя Фьюри выразил надежду, что переговоры о большом бое завершатся в ближайшее время:

«Отдохну и наберусь сил. Надеюсь, контракт будет подписан на следующей неделе».

Он также отметил, что потенциальный бой может пройти в Лондоне, Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Ирландии или даже в Паттайе.

Теперь Джошуа ждет решающее испытание

Победа Фьюри над Вахом не стала сенсацией. Польский боксер в последние годы потерпел много поражений и подходил к этому бою в статусе явного аутсайдера. Поэтому главным вопросом было не то, выиграет ли Фьюри, а в какой форме он находится перед большим боем.

Фьюри активно действовал в ринге, не снижал давление на протяжении семи раундов и показал, что постепенно возвращает боевой ритм после перерыва. Однако текущий уровень Ваха не позволяет полностью оценить готовность к такому сопернику, как Энтони Джошуа.

Теперь все внимание приковано к следующему бою Джошуа. Если он также одержит победу, не останется никаких преград для организации одного из величайших противостояний в истории британского бокса.

Как вы думаете, кто победит в бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами бокса в Telegram.