Реал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евро

·27·Спорт
Реал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евро

Испанский клуб Реал Мадрид проводит своеобразный стратегический ход на трансферном рынке. «Королевский клуб» использовал слухи вокруг Майкла Олисе как дымовую завесу, начав при этом серьезные переговоры по трансферу звезды немецкого РБ Лейпциг Яна Диоманде. Ожидается, что общая сумма этой сделки достигнет 120 миллионов евро, что подчеркивает финансовую мощь мадридского клуба и твердость его политики по омоложению состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет издание Диарио АС, руководство во главе с Флорентино Пересом опередило всех конкурентов в борьбе за 19-летнего ивуарийского вингера. Ян Диоманде стал одним из самых ярких талантов Европы благодаря своей блестящей игре на прошлом чемпионате мира. В настоящее время мадридский клуб очень близок к завершению этого трансфера, и это, без сомнения, станет очередным громким заявлением для Лос Бланкос в летнее трансферное окно.

Секретная стратегия за кулисами трансфера

Интересно, что Реал Мадрид переключил внимание прессы на Майкла Олисе, ведя переговоры по Яну Диоманде втайне. В то время как СМИ писали о звезде из Баварии, официальные лица Мадрида встретились в Германии с руководством РБ Лейпциг для обсуждения финальных деталей перехода. Это оценивается как настоящий «мастер-класс» на трансферном рынке.

В борьбе за Яна Диоманде также участвовали такие гранды, как Пари Сен-Жермен и Ливерпуль. В частности, утверждалось, что парижский клуб достиг соглашения с игроком по личным условиям еще в конце июня. Однако из-за неспособности договориться с Лейпцигом о сумме трансфера Реал Мадрид успешно воспользовался ситуацией. Сам футболист уже знаком с испанским футболом, в частности, ранее он выступал за Леганес, что облегчило переговорный процесс.

Финансовые детали и итоги

Для РБ Лейпциг эта сделка принесет огромную выгоду. Немецкий клуб приобрел футболиста у Леганеса всего год назад за 20 миллионов евро. Теперь они рассчитывают заработать около 115-120 миллионов евро. Поскольку контракт Диоманде с Лейпцигом рассчитан до 2030 года, немцы удерживали цену до максимума, но финансовое предложение Реала удовлетворило их.

Статистика Яна Диоманде в прошлом сезоне также заслуживает похвалы:

  • 36 матчей во всех турнирах;
  • 13 забитых голов;
  • 10 результативных передач;
  • Огромный вклад в завоевание путевки в Лигу чемпионов для своей команды.
Этим летом Реал Мадрид уже пополнил свои ряды такими звездами, как Марк Кукурелья, Дензел Думфрис, Бернарду Силва и Ибраима Конате. Трансфер Яна Диоманде станет логичным продолжением этой цепи. По мнению специалистов, привлечение столь молодых и талантливых футболистов послужит обеспечению гегемонии мадридского клуба на следующее десятилетие.

В настоящее время стороны обсуждают последние технические детали трансфера. Если не возникнет непредвиденных препятствий, в ближайшие дни Ян Диоманде будет официально представлен в качестве игрока Реала. Ожидается, что этот трансфер существенно повлияет на расписание сил не только в испанском, но и во всем европейском футболе.

Реал МадридТрансферЯн ДиомандеРБ ЛейпцигФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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