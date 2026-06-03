Когда Лионель Месси завершит карьеру? Скалони прояснил ситуацию

·93·Спорт
Когда Лионель Месси завершит карьеру? Скалони прояснил ситуацию
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что легендарный Лионель Месси сам решит, когда завершить карьеру. В преддверии чемпионата мира 2026 года наставник рассказал об элитном менталитете, который позволяет восьмикратному обладателю «Золотого мяча» оставаться лучшим футболистом мира. Об этом сообщает Goal.com .

Звезда «Интер Майами» готовится к участию в своем шестом чемпионате мира. В интервью изданию Диарио Оле Лионель Скалони развеял опасения относительно будущего капитана. «Он будет играть столько, сколько захочет, потому что мы хорошо знаем, кто он такой. Его участие в шестом мундиале не станет для нас сюрпризом», — подчеркнул тренер.

Бывшая звезда «Барселоны» продолжает гореть желанием побеждать, несмотря на то, что в последние годы выиграл четыре международных турнира. Лионель Скалони отметил, что именно эта черта отличает его от других профессиональных футболистов. Даже в матчах на клубном уровне он злится из-за мелких неудач, что доказывает его неугасающую мотивацию.

«Он по-прежнему лучший, потому что всегда хочет большего и доказывает это на деле», — добавил Скалони. Это неустанное стремление позволяет нападающему «Интер Майами» не останавливаться на прошлых достижениях и вести партнеров к новым вершинам.

Касаясь вопроса управления физической формой Месси на предстоящем турнире в расширенном формате, тренер отметил, что каждое решение принимается на основе взаимного уважения. По словам Скалони, Лионель Месси представляет огромную угрозу для соперников и приносит команде огромную пользу, даже если не готов на все 100%.

Лионель МессиАргентинаИнтер МайамиЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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