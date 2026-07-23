Роберт Левандовский высказался об игре Ламина Ямаля на ЧМ-2026

·55·Спорт
Роберт Левандовский высказался об игре Ламина Ямаля на ЧМ-2026

Опытный польский нападающий Роберт Левандовский поделился интересными мыслями о своем бывшем одноклубнике Ламине Ямале после победы сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. По его словам, юный талант не был в своей лучшей спортивной форме на протяжении турнира, но, несмотря на это, внес огромный вклад в успех команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Ламин Ямаль приехал на этот престижный турнир после серьезной травмы. 19-летний вингер, пропустивший заключительную часть сезона Ла Лиги в составе «Барселоны» из-за повреждения подколенного сухожилия, не выходил на поле восемь недель. В интервью изданию ESPN Левандовский подчеркнул, что именно этот фактор помешал футболисту показать свой максимум.

Восстановление после травмы и тактика тренера

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на начальных этапах турнира дозировал игровое время Ямаля, чтобы поберечь его физическое состояние. Несмотря на это, юная звезда провел на чемпионате мира 8 матчей, отыграв в общей сложности 616 минут. Помимо одного забитого гола, он совершил 35 успешных обводок, показав лучший результат на турнире в этом компоненте.

«Честно говоря, мы не видели лучшую версию Ламина на этом турнире. Для меня его самые сильные матчи приходятся не на прошлый сезон, а на период двухлетней давности. Очень сложно участвовать в чемпионате мира сразу после восьминедельного простоя. Времени на тренировки не было, только игры одна за другой», — объяснил Левандовский.

Противостояние Испании и Аргентины

Когда в финальном матче встретились Испания и Аргентина, Роберт Левандовский не скрывал, что болел за «Красную фурию» из-за своих бывших одноклубников. В то время как сборная Польши не смогла квалифицироваться на турнир, нападающий предпочел поддержать своих друзей из «Барселоны».

Несмотря на личное знакомство с Лионельем Месси и уважение к его предыдущему чемпионству, Левандовский отметил, что проводил больше времени с молодежью из состава Испании. По его мнению, нынешний состав сборной Испании очень молод, и у них блестящее будущее.

Сборная Испании на пути к ЧМ-2026 одержала историческую победу, обыграв такие гранды, как Португалия, Франция и Аргентина в финале. Ламин Ямаль, несмотря на трудности после травмы, стал неотъемлемой частью командного механизма. Левандовский назвал это сотрудничество «идеальным» и высоко оценил мастерство юного таланта.

Ламин ЯмальРоберт ЛевандовскийИспанияЧМ-2026Барселона
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Jahongir Tursunov
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