Ожидается, что Арсенал и Ливерпуль вступят в борьбу за Брэдли Барколя

Нападающий французского клуба Пари Сен-Жермен и национальной сборной Брэдли Барколя привлекает внимание ведущих команд Английской Премьер-лиги. 23-летний вингер, известный своей скоростью и эффективностью в последние годы, рассматривается как главная цель для таких грандов, как Арсенал и Ливерпуль. Этот трансфер может не только усилить составы команд, но и изменить расстановку сил в европейском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Бывший защитник Арсенала Микаэль Сильвестр в интервью Goal.com подчеркнул, что Брэдли Барколя является идеальным вариантом для лондонского клуба. По мнению Сильвестра, стиль игры молодого француза полностью соответствует проекту, который строит Микель Артета. Ожидается, что Барколя станет главным кандидатом на закрытие потенциальной вакансии на левом фланге атаки команды.

Изменения в составе и новые потребности

В настоящее время в составе Арсенала ожидаются серьезные ротации. По имеющимся данным, автор важных голов команды Леандро Троссард близок к переходу в турецкий Бешикташ. Также существуют вопросы относительно бразильца Габриэля Мартинелли — клуб может рассмотреть вариант его продажи для сбора средств на новые трансферы.

Хотя Брэдли Барколя добился успеха в Лиге чемпионов с ПСЖ и ярко проявил себя в составе сборной Франции на чемпионате мира, его место в основном составе парижского клуба не гарантировано. Конкуренция с такими звездами, как Дезире Дуэ, Усман Дембеле и недавно присоединившийся к команде Хвича Кварацхелия, очень высока. Эта ситуация может вынудить футболиста задуматься о переезде в Англию ради получения большей игровой практики.

Продолжение французских традиций

Арсенал исторически успешно сотрудничал с французскими футболистами. Барколя может продолжить путь таких легенд, как Тьерри Анри, Патрик Виейра и Робер Пирес. Говоря об этом, Микаэль Сильвестр добавил: «Брэдли своей игрой в ПСЖ и сборной доказал, что готов к уровню Арсенала. Это будет на 100 процентов верное решение как для игрока, так и для клуба».

В настоящее время контракт Барколя с ПСЖ действует до лета 2028 года. Однако в трансферное окно 2026 года парижане готовы рассмотреть достойные предложения. Такие команды, как Арсенал и Ливерпуль, стремятся заполучить подобных талантливых молодых игроков, чтобы укрепить свои позиции не только на внутренней арене, но и на международной.