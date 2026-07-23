Китай догоняет США в гонке AI: потребность в чипах NVIDIA отпадает

·62·Технологии
Китай догоняет США в гонке AI: потребность в чипах NVIDIA отпадает

Ожидается, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) в Китае изменит баланс на мировом рынке. По словам основателя компании DeepSeek Ляна Вэньфэня, разрыв между китайскими и американскими моделями AI сократился до минимума. Это позволяет избавиться от зависимости от Запада не только в программном обеспечении, но и в производстве высокотехнологичных чипов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В своем интервью Лян Вэньфэнь отметил, что еще недавно китайские модели отставали от США на два года. Однако китайские специалисты научились добиваться высокой эффективности при гораздо меньших затратах. На сегодняшний день модель Кими К3, представленная компанией Муншот AI, стала крупнейшей в мире моделью AI с открытым исходным кодом, что является серьезной заявкой на лидерство в этой сфере.

Huawei заменит NVIDIA

В настоящее время чипы NVIDIA остаются основным инструментом для обучения AI на мировом рынке. Но, по мнению китайского эксперта, в течение ближайшего года ситуация кардинально изменится. Чипы китайского производства не имеют проблем с совместимостью с экосистемой, единственным препятствием пока остается нехватка производственных мощностей.

Согласно данным, суперкомпьютеры Huawei Atlas 950 по своей производительности и цене могут свободно конкурировать с самыми передовыми чипами NVIDIA GB200 и GB300. Это показывает, что технологические санкции, введенные США, послужили стимулом для развития внутреннего рынка Китая.

По словам Ляна Вэньфэня, такие гиганты, как NVIDIA, не смогут остановить технологический прогресс в Китае. Местные производители стремятся занять свое место на международном рынке, создавая собственные независимые платформы. Этот процесс осуществляется не только за счет государственной поддержки, но и благодаря огромным инвестициям частного сектора.

Эти изменения важны и для пользователей и разработчиков в Узбекистане. Популяризация китайских моделей AI с открытым исходным кодом (например, Кими К3) позволит местным стартапам использовать доступные и качественные ресурсы. Кроме того, учитывая активность технологий Huawei в нашем регионе, высока вероятность появления альтернативных решений чипам NVIDIA в будущем.

В заключение можно сказать, что конкуренция в сфере AI теперь идет не только за алгоритмы, но и за аппаратное обеспечение (хардваре). Успех Китая в этой гонке может полностью перекроить глобальную технологическую карту в ближайшие годы.

DeepSeekИскусственный ИнтеллектNVIDIAHuaweiТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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