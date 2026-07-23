Финал ЧМ будет переигран? Более 61 тысячи болельщиков обратились с требованием к ФИФА

·113·Спорт
Финал ЧМ будет переигран? Более 61 тысячи болельщиков обратились с требованием к ФИФА

Болельщики сборной Аргентины, проигравшей в финале чемпионата мира 2026 года команде Испании, требуют от ФИФА переигровки решающего матча. На данный момент число поддержавших это требование превысило 61 тысячу человек.

В финальном матче, который состоялся 19 июля текущего года в Нью-Йорке, Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время и завоевала титул чемпионов мира. Однако после игры аргентинские болельщики, недовольные некоторыми решениями главного арбитра Славко Винчича, начали широкие дискуссии в социальных сетях.

Сразу после завершения встречи на платформе Чанге.орг была опубликована онлайн-петиция с требованием к ФИФА провести переигровку финала. На данный момент под этим обращением подписались более 61,5 тысячи человек, и это число продолжает расти.

Автор петиции Хизела Санчес утверждает, что ряд спорных решений словенского арбитра Славко Винчича оказал существенное влияние на исход игры. По ее мнению, решения, принятые в некоторых эпизодах, противоречили интересам сборной Аргентины и повлияли на результат финала.

Примечательно, что это не первый подобный случай во время чемпионата мира 2026 года. Ранее, после полуфинала между Францией и Испанией, более 82 тысяч французских болельщиков также подписали петицию с требованием переиграть матч из-за спорного решения о назначении пенальти. Однако и в том случае ФИФА не изменила официальный результат, и итоги соревнований остались в силе.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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