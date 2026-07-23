Аталанта требует 50 миллионов евро за свою звезду: Бавария и ПСЖ в гонке

Итальянский клуб «Аталанта» принял окончательное решение относительно своего атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе. После яркого выступления на чемпионате мира 2026 года клуб из Бергамо планирует пополнить трансферный бюджет за счет продажи бельгийского таланта. В настоящее время два европейских гранда — немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен» — являются главными претендентами на игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Корриере Бергамо, руководство «Аталанты» установило цену на де Кетеларе в размере 50 миллионов евро (около 43 миллионов фунтов). Ранее клуб вел переговоры о продаже Эдерсона в «Манчестер Юнайтед», но после того, как эта сделка сорвалась, именно бельгийский плеймейкер стал основным источником дохода для клуба.

Успех на чемпионате мира и тактическая гибкость

Шарль де Кетеларе стал настоящим открытием в составе сборной Бельгии на чемпионате мира 2026 года. По ходу турнира он сумел забить три гола, включая дубль в ворота сборной США, а также стал единственным игроком, поразившим ворота сборной Испании, которая в итоге завоевала титул. Именно эти результаты резко повысили его стоимость на трансферном рынке.

В то время как «Бавария» уже направила официальный запрос по трансферу игрока, «Пари Сен-Жермен» рассматривает его как достойную альтернативу Магнесу Аклиушу. Наставник парижан Луис Энрике высоко ценит универсальность футболиста: де Кетеларе может одинаково эффективно действовать на позиции правого вингера, «ложной девятки» или атакующего полузащитника.

Главный тренер «Аталанты» Маурицио Сарри также делает большую ставку на бельгийца в своих тактических схемах (4-2-3-1 и 4-3-3) перед началом нового сезона. Тренер пробует его в качестве «джокера», создающего угрозу внутри штрафной площади, или второго оператора, действующего под основным нападающим. Однако из-за экономических интересов клуб может быть вынужден его продать.

На данный момент за ситуацией следят не только «Бавария» и «ПСЖ», но и ряд клубов Английской Премьер-лиги. Руководство «Аталанты» намерено решить вопрос с трансфером до старта нового сезона. Напомним, что команда из Бергамо начнет сезон Серии А 2026/27 матчем против «Сассуоло» 23 августа.