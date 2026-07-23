Луиш Фигу: Килиан Мбаппе остается главным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года

·67·Спорт
Луиш Фигу: Килиан Мбаппе остается главным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года

Легенда мирового футбола, бывший звездный игрок «Реал Мадрида» Луиш Фигу в недавнем интервью затронул самые актуальные вопросы современного футбола. По его мнению, Килиан Мбаппе остается одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча» в 2026 году после яркого выступления на чемпионате мира. Об этом сообщает иксбт.ком со ссылкой на слова Фигу, принявшего участие в мероприятии Бетфаир. Об этом также сообщает Goal.com.

Мбаппе уже давно рассматривается как основной претендент на звание лучшего футболиста мира. Его успехи на международной арене, в частности результативная игра на чемпионатах мира, лишь укрепляют эти прогнозы. Несмотря на то, что сборная Франции завершила последний турнир на четвертом месте, Мбаппе с 10 голами завоевал «Золотую бутсу» и стал лучшим бомбардиром в истории соревнований.

Критерии «Золотого мяча» и новые кандидаты

Луиш Фигу подчеркнул, что при вручении награды решающее значение имеют не только выступления за сборную, но и успехи на клубном уровне. «Мбаппе достоин победы благодаря своей великолепной игре. Но мы должны учитывать результаты, показанные в течение всего года. Победы в национальных чемпионатах и Лиге чемпионов также занимают важное место среди критериев», — отметил португальская легенда.

Также Фигу упомянул некоторых представителей «Пари Сен-Жермен» в качестве неожиданных кандидатов. В частности, он высоко оценил стабильную игру таких игроков, как Витинья и Дезире Дуэ в прошлом сезоне. По его мнению, эти футболисты заслуживают места в элитном списке благодаря результатам, показанным в составе своих клубов.

О Родри и трансфере в «Реал Мадрид»

В ходе беседы не остались без внимания и слухи вокруг полузащитника «Манчестер Сити» Родри. В настоящее время распространяются различные сообщения о возможном привлечении этого футболиста в проект «Галактикос» в Мадриде. Родри рассматривается как идеальный кандидат для мадридской команды благодаря своему тактическому мышлению и стабильности.

Однако Фигу предупредил, что осуществить этот трансфер будет непросто. «Родри — великолепный футболист, и он подошел бы такому клубу, как «Реал Мадрид». Но не стоит забывать, что у него действующий контракт с «Манчестер Сити». Конечно, «Реал Мадрид» всегда хочет видеть в своих рядах лучших игроков мира, но трансферы такого уровня — это сложный процесс», — добавил он.

В завершение Фигу по достоинству оценил победу сборной Испании на чемпионате мира. По его словам, «Ла Роха» стала единственной командой, показавшей самый красивый и эффективный футбол на протяжении всего турнира. Стабильность испанцев и надежность в обороне были названы основными факторами, которые заслуженно привели их на чемпионский пьедестал.

ФутболРеал МадридКилиан МбаппеЗолотой мячРодри
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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