Новый рекорд в Саудовской Аравии: Аль-Хиляль близок к трансферу Крисенсио Саммервилла

·39·Спорт
Новый рекорд в Саудовской Аравии: Аль-Хиляль близок к трансферу Крисенсио Саммервилла

Действующий чемпион Саудовской профессиональной лиги клуб «Аль-Хиляль» близок к осуществлению очередного громкого трансфера. Ожидается, что талантливый нидерландский вингер Крисенсио Саммервилл вскоре станет игроком команды из Эр-Рияда. Этот трансфер станет важным событием не только для клуба, но и для футбола всего региона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По имеющимся данным, «Аль-Хиляль» достиг соглашения с «Вест Хэм Юнайтед» о переходе футболиста. Сумма сделки составляет 80 миллионов евро. Если этот трансфер будет официально завершен, Саммервилл станет вторым самым дорогим игроком в истории саудовского футбола. Это свидетельствует о том, что престиж и финансовая мощь чемпионата страны продолжают расти.

Крисенсио Саммервилл родился в 2001 году в Роттердаме и с юных лет демонстрировал свой талант. Воспитанник академии «Фейеноорда», в 2018 году он вместе с юношеской сборной Нидерландов выиграл чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. На том турнире он забил гол в ворота Германии и внес значительный вклад в победу над Италией в финале.

Из Премьер-лиги в саудовские пустыни

Саммервилл по-настоящему раскрыл свой профессиональный потенциал в английском клубе «Лидс Юнайтед». Закаленный под руководством известного тренера Марсельььььььььо Бьелсы, футболист привлек внимание многих грандов своими скоростными действиями и эффективной игрой на левом фланге. Ожидается, что его опыт выступлений в чемпионате Англии значительно усилит линию атаки «Аль-Хиляля».

Болельщики «Аль-Хиляля» с нетерпением ждут прихода нидерландской звезды. Учитывая, что в составе команды уже есть такие звезды, как Неймар, Александар Митрович и Яссин Буну, Саммервилл станет свежей кровью в этом звездном ансамбле. В частности, совместная игра с вратарем Яссином Буну повысит шансы клуба на международной арене.

Этот трансфер является частью стратегии клубов Саудовской Аравии по инвестированию в молодых и перспективных футболистов. Если раньше в эту лигу переходили только звезды на закате карьеры, то теперь выбор 24-летнего игрока в самом расцвете сил, такого как Саммервилл, показывает, что уровень азиатского футбола растет.

Аль-ХиляльТрансферыСаудовская АравияКрисенсио СаммервиллФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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