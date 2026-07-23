Ожидается, что основная проблема экрана Samsung Galaxy З Фолд8 будет устранена

Южнокорейский технологический гигант Samsung намерен устранить главный технический недостаток, который годами беспокоил пользователей, в своем следующем складном смартфоне — модели Galaxy Z Фолд8. Согласно имеющимся данным, новое устройство будет оснащено революционной технологией, которая значительно уменьшит заметную складку в центре экрана. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По информации известного технологического инсайдера Ice Universe, прототип Galaxy Z Фолд8 имеет гораздо более гладкий экран по сравнению с такими конкурентами, как Oppo Финд Н6 и Vivo Кс Фолд6. Для достижения этого результата инженеры полностью переработали шарнирный механизм, что позволяет равномерно распределять давление на экран.

Новый шарнир и функция самовосстановления

Важнейшим аспектом новой технологии является то, что экран не теряет своей первоначальной гладкости даже после длительного использования. Ссылаясь на источники в компании Samsung, инсайдер сообщает, что даже после трех месяцев активного тестирования глубина складки на экране не увеличилась и осталась неизменной. Это является значительным показателем для рынка складных смартфонов.

Также на экране Galaxy Z Фолд8 был замечен уникальный эффект «самовосстановления». Если смартфон долгое время находился в закрытом состоянии, а затем его открыть и оставить в таком положении на несколько минут, складка постепенно разглаживается и становится практически незаметной. Сообщается, что эта особенность является результатом использования новых материалов под панелью дисплея и усовершенствованной конструкции.

На рынке Узбекистана складные устройства бренда Samsung ожидают с большим интересом. Если Galaxy Z Фолд8 действительно продемонстрирует такой уровень долговечности, он может установить новый стандарт на рынке и обойти конкурентов. В настоящее время многие пользователи воздерживаются от покупки складных телефонов именно из-за складки на экране.

Стоит отметить, что данные выводы пока основаны на одном тестовом устройстве. Реальная долговечность технологии и качество массового производства станут известны только после официального выхода устройства в продажу. Тем не менее, очевидно, что Samsung сделала большой шаг в этом направлении.