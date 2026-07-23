Ожидается, что основная проблема экрана Samsung Galaxy З Фолд8 будет устранена

·50·Технологии
Ожидается, что основная проблема экрана Samsung Galaxy З Фолд8 будет устранена

Южнокорейский технологический гигант Samsung намерен устранить главный технический недостаток, который годами беспокоил пользователей, в своем следующем складном смартфоне — модели Galaxy Z Фолд8. Согласно имеющимся данным, новое устройство будет оснащено революционной технологией, которая значительно уменьшит заметную складку в центре экрана. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По информации известного технологического инсайдера Ice Universe, прототип Galaxy Z Фолд8 имеет гораздо более гладкий экран по сравнению с такими конкурентами, как Oppo Финд Н6 и Vivo Кс Фолд6. Для достижения этого результата инженеры полностью переработали шарнирный механизм, что позволяет равномерно распределять давление на экран.

Новый шарнир и функция самовосстановления

Важнейшим аспектом новой технологии является то, что экран не теряет своей первоначальной гладкости даже после длительного использования. Ссылаясь на источники в компании Samsung, инсайдер сообщает, что даже после трех месяцев активного тестирования глубина складки на экране не увеличилась и осталась неизменной. Это является значительным показателем для рынка складных смартфонов.

Также на экране Galaxy Z Фолд8 был замечен уникальный эффект «самовосстановления». Если смартфон долгое время находился в закрытом состоянии, а затем его открыть и оставить в таком положении на несколько минут, складка постепенно разглаживается и становится практически незаметной. Сообщается, что эта особенность является результатом использования новых материалов под панелью дисплея и усовершенствованной конструкции.

На рынке Узбекистана складные устройства бренда Samsung ожидают с большим интересом. Если Galaxy Z Фолд8 действительно продемонстрирует такой уровень долговечности, он может установить новый стандарт на рынке и обойти конкурентов. В настоящее время многие пользователи воздерживаются от покупки складных телефонов именно из-за складки на экране.

Стоит отметить, что данные выводы пока основаны на одном тестовом устройстве. Реальная долговечность технологии и качество массового производства станут известны только после официального выхода устройства в продажу. Тем не менее, очевидно, что Samsung сделала большой шаг в этом направлении.

SamsungGalaxy Z Fold8СмартфонТехнологииДисплей
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАOpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАСегодня, 22:57Yandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местYandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местСегодня, 22:56Легенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииЛегенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииСегодня, 22:29США под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСША под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСегодня, 22:22Runway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаRunway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаСегодня, 22:22Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Сегодня, 21:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне