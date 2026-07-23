Как ФИФА оценила исторический дебют Узбекистана на ЧМ-2026?

·69·Спорт
Как ФИФА оценила исторический дебют Узбекистана на ЧМ-2026?

Национальная сборная Узбекистана впервые приняла участие в ЧМ-2026, проходившем в США, Канаде и Мексике, открыв новую страницу в истории футбола страны. Несмотря на то, что команда покинула турнир после трех поражений на групповом этапе, ФИФА отметила ряд положительных моментов в дебюте «Белых волков».

На официальном сайте ФИФА был проведен анализ выступления азиатских команд на мундиале, где особое внимание уделили историческому голу Аббосбека Файзуллаева, признанному удару Эльдора Шомуродова и опыту, полученному молодыми футболистами.

Результат оказался не таким, как ожидалось

Сборная Узбекистана завершила свое первое участие в чемпионате мира на групповом этапе. Команда проиграла все три матча и не смогла выйти в следующий раунд.

В анализе ФИФА признается, что результаты оказались не на том уровне, на который рассчитывали «Белые волки». Однако подчеркивается, что дебютный турнир запомнится не только счетом на табло, но и историческими событиями для футбола страны, а также опытом, который послужит будущему.

Каждый матч на мундиале позволил футболистам ощутить высокий темп, сильное давление и конкуренцию мирового уровня.

Файзуллаев забил исторический гол

Аббосбек Файзуллаев забил первый гол Узбекистана в истории чемпионатов мира в матче против сборной Колумбии.

Таким образом, молодой полузащитник вписал свое имя в историю футбола страны. ФИФА также отметила это событие как один из главных позитивных моментов дебютного мундиаля Узбекистана.

Первый гол стал не только личным достижением Файзуллаева, но и событием особого значения для миллионов узбекских болельщиков, долгие годы ожидавших мундиаля.

Гол Шомуродова получил специальную награду

Удар капитана сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова по воротам Демократической Республики Конго также стал одним из ярких моментов турнира.

По данным ФИФА, этот гол был признан достойным награды «Лучший гол группового этапа турнира», вручаемой компанией Hyundai.

Гол Шомуродова показал, что, несмотря на ранний вылет Узбекистана из соревнований, индивидуальное мастерство игроков команды получило признание на мировом уровне.

ФИФА оценила стиль игры команды

Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро на протяжении всего турнира придерживалась техничного и трудолюбивого стиля игры.

Футболисты старались работать с мячом, организовывать атаки через короткие передачи и активно бороться с соперником. В анализе ФИФА эта философия игры команды была оценена положительно.

В то же время было отмечено, что ощущались трудности с поддержанием высокого темпа и правильным распределением сил на протяжении матчей. К концу турнира у некоторых футболистов наблюдались признаки усталости.

Большая школа для 18-летнего Каримова

ФИФА также уделила особое внимание опыту, полученному молодыми игроками на мундиале. В частности, такие таланты, как 18-летний Бехруз Каримов, на практике увидели, каким требованиям необходимо соответствовать для конкуренции на мировом уровне.

Участие в таком турнире дает молодому футболисту опыт, который не могут дать обычные товарищеские матчи или региональные соревнования.

Принятие решений на высокой скорости, борьба против сильных соперников и действия под большим давлением могут стать важным фундаментом для будущего роста.

Цель через четыре года

Хотя Узбекистан не смог достичь ожидаемого результата на ЧМ-2026, первый мундиаль послужил большим опытом для футбола страны.

Исторический гол Файзуллаева, отмеченный наградой удар Шомуродова и получение международного опыта молодыми футболистами стали главными яркими точками этого турнира.

Теперь перед командой стоит задача сделать правильные выводы из этого дебюта, усилить состав и вернуться на чемпионат мира через четыре года более подготовленными. Как подчеркнула ФИФА, ЧМ-2026 для Узбекистана — это не конечный пункт, а, возможно, первый шаг на большом пути.

УзбекистанФИФААббосбек ФайзуллаевЭлдор ШомуродовКолумбия
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Shuhrat Razzakov
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