Range Rover представил новый GT: самый аэродинамичный автомобиль в истории бренда

Британский концерн JLR (Jaguar Land Rover) официально объявил название и детали интерьера новой модели Range Rover GT, которая станет четвертым представителем семейства Range Rover. Этот автомобиль представляет собой гибрид классического кроссовера и спортивного гран-турера (GT) и обещает стать самой низкопрофильной и аэродинамически совершенной моделью в истории бренда. Новый проект определяет стратегию Range Rover по объединению роскоши и динамики. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Новый Range Rover GT будет построен на совершенно новой платформе ЭМА (Электрик Модулар Арчитектуре). Хотя изначально это шасси предназначалось только для электромобилей, в дальнейшем на его базе планируется выпуск гибридных модификаций. Вопреки ранее распространившимся слухам, модель GT не заменит устаревающий Велар. Велар останется на конвейере со своими двигателями внутреннего сгорания и гибридными установками, в то время как GT займет совершенно новый сегмент.

Технические возможности и экстремальная выносливость

По габаритам новая модель практически равна Range Rover Sport, однако имеет значительно меньший клиренс и купеобразную линию крыши. Благодаря низкому профилю автомобиль обещает стать «самым тихим Range Rover» в истории бренда. Несмотря на то, что внедорожные характеристики были частично принесены в жертву, автомобиль будет оснащаться исключительно двухмоторной системой полного привода, что обеспечит стабильное движение в любых погодных условиях.

Инженеры JLR утверждают, что Range Rover GT станет самым выносливым автомобилем в своем сегменте. В ходе испытаний было доказано, что он не теряет мощности при температурах от -40 градусов мороза до +50 градусов жары. Также сообщается, что он будет стоять на ступень выше таких конкурентов, как BMW iX3, Mercedes-Benz GLC EV и Volvo ЭКс60, но при этом окажется неожиданно привлекательным для покупателей с точки зрения цены.

Новый подход к интерьеру: «редуктивный» стиль

Внутреннее убранство автомобиля демонстрирует будущее направление дизайна Range Rover. Дизайнеры опирались на «редуктивный» стиль (свободный от лишних элементов), стремясь создать спокойную и роскошную атмосферу. Ключевые особенности интерьера включают:

Высоко расположенная приборная панель и крупный центральный дисплей в ландшафтной ориентации;

Экологически чистые материалы без использования натуральной кожи в стандартной комплектации;

Минималистичная архитектура и отсутствие избыточного декора.

Интересно, что в отличие от Audi Q6 или нового BMW X5, здесь не предусмотрен отдельный экран для пассажира. Специалисты объясняют это стремлением избежать дублирования информации и не отвлекать водителя. Такой подход служит созданию максимально комфортного и спокойного пространства для водителя и пассажиров.

По мнению экспертов, появление модели Range Rover GT может быть интересно и для таких стран, как Узбекистан, где рынок премиальных кроссоверов стремительно развивается. Особенно в период растущего интереса к электромобилям, эта динамичная модель британского качества может стать идеальным выбором для тех, кто отказывается от традиционных седанов в пользу комфорта кроссовера.