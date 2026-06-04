Сборная Испании возглавила список фаворитов
Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании главным фаворитом на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Согласно прогнозу от 1 июня, вероятность победы испанцев в турнире составляет 16,1%.
Второе место в рейтинге заняла Франция. Шансы французов стать чемпионами оцениваются в 13%.
Третье место досталось Англии с вероятностью 11,2%. Действующий чемпион мира Аргентина идет четвертой с показателем 10,4%.
Замыкает пятерку сильнейших Португалия. Ее шансы на чемпионство оцениваются в 7%.
Также в списке лидируют Бразилия (6,6%), Германия (5,1%) и Нидерланды (3,6%).
В топ-10 прогноза Opta вошли Норвегия (3,5%), Бельгия (2,4%) и Колумбия (2,1%).
В остальной части рейтинга указаны сборные Марокко, Уругвая, Швейцарии и Хорватии. Их шансы на титул оцениваются в диапазоне 1,6–1,9%.
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