Сборная Испании возглавила список фаворитов

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Сборная Испании возглавила список фаворитов
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Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании главным фаворитом на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Согласно прогнозу от 1 июня, вероятность победы испанцев в турнире составляет 16,1%.

Второе место в рейтинге заняла Франция. Шансы французов стать чемпионами оцениваются в 13%.

Третье место досталось Англии с вероятностью 11,2%. Действующий чемпион мира Аргентина идет четвертой с показателем 10,4%.

Замыкает пятерку сильнейших Португалия. Ее шансы на чемпионство оцениваются в 7%.

Также в списке лидируют Бразилия (6,6%), Германия (5,1%) и Нидерланды (3,6%).

В топ-10 прогноза Opta вошли Норвегия (3,5%), Бельгия (2,4%) и Колумбия (2,1%).

В остальной части рейтинга указаны сборные Марокко, Уругвая, Швейцарии и Хорватии. Их шансы на титул оцениваются в диапазоне 1,6–1,9%.

Испания — главный претендент на победу в ЧМ-2026'vogar deb ko‘rsatilgan infografika.

ИспанияФранцияАнглияАргентинаПортугалия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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