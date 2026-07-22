Ужас в кафе: мотоцикл сбил посетителя (видео)
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В турецком городе Коджаэли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Потеряв управление, водитель врезался в придорожное кафе. В результате сильного удара посетитель, сидевший внутри, оказался под колесами мотоцикла и получил серьезные травмы.
Об этом сообщает издание Хабер.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был доставлен в больницу. Соответствующие ведомства проводят расследование по факту инцидента.
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