Ужас в кафе: мотоцикл сбил посетителя (видео)

В турецком городе Коджаэли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Потеряв управление, водитель врезался в придорожное кафе. В результате сильного удара посетитель, сидевший внутри, оказался под колесами мотоцикла и получил серьезные травмы.

Об этом сообщает издание Хабер.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был доставлен в больницу. Соответствующие ведомства проводят расследование по факту инцидента.