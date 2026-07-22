Неймар пропустил матч Южноамериканского кубка ради участия в покерном турнире

·43·Спорт
Неймар пропустил матч Южноамериканского кубка ради участия в покерном турнире

Звезда бразильского клуба «Сантос» Неймар не смог помочь своей команде в важном матче в рамках Южноамериканского кубка. Стало известно, что в то время, когда бразильский нападающий должен был играть, он принимал участие в профессиональном покерном турнире в Сан-Паулу. Хотя эта ситуация вызвала различные дискуссии среди болельщиков, отсутствие футболиста на поле было согласовано с тренерским штабом. Об этом сообщает Goal.com.

Как передает издание ESPN Бразил, Неймар участвовал в зимнем этапе Бразильской покерной серии (БСОП), проходившем в комплексе ВТК в Сан-Паулу. Футболист известен своей страстью к этой карточной игре, ранее он уже выигрывал в этом же турнире более 50 тысяч бразильских реалов. Его участие в турнире, совпавшее по времени с матчем «Сантоса» в Венесуэле, вызвало вопросы у многих.

Решение тренера и специальный план для Неймара

Главный тренер «Сантоса» Кука после матча прояснил ситуацию, подчеркнув, что отсутствие Неймара в составе — это не дисциплинарная мера, а стратегическое решение. По словам тренера, футболист был освобожден от поездки, так как не успел полностью отдохнуть после чемпионата мира и нуждался в восстановлении физических кондиций. Вместо поездки в Венесуэлу лидер команды проводил тренировки на базе клуба по специальной программе.

«Неймар несколько дней не тренировался, а его отпуск был коротким. Мы решили оставить его на тренировках, чтобы он стал сильнее и мог участвовать в серии матчей. Впереди у нас четыре важных игры за десять дней. Не было никакого смысла брать его в долгую и утомительную поездку», — объяснил Кука после победы со счетом 4:1.

Несмотря на время, проведенное за покерным столом, Неймар демонстрирует в социальных сетях, что активно тренируется. На своих страницах он выкладывал видео с тренировочного процесса, показывая, что находится в хорошей физической форме. Вместе с нападающим от поездки были освобождены еще несколько опытных игроков — Виллиан Арао, Жоао Шмидт и Игор Винисиус, которые готовились к матчам внутреннего чемпионата.

Команда «Сантос» даже без Неймара добилась уверенной победы над «Универсидад Сентраль». Успех в Венесуэле со счетом 4:1 дает бразильскому клубу большое преимущество на пути к 1/8 финала Южноамериканского кубка. Теперь команда проведет ответный матч на своем поле — «Вила Белмиро». Если «Сантос» выйдет в следующий раунд, их ждет встреча с эквадорской командой «Макара».

В настоящее время основное внимание «Сантоса» сосредоточено на чемпионате Бразилии, так как команда занимает 15-е место в турнирной таблице. Тренер Кука подтвердил, что Неймар вернется на поле в следующем матче команды против «Шапекоэнсе». Болельщики ждут от своей звезды яркой игры не только за покерным столом, но и на зеленом газоне.

НеймарСантосБразилияФутболПокер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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