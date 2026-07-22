В Китае запущена прямая спутниковая связь для 47 моделей смартфонов

Китай сделал очередной огромный шаг в мире технологий: теперь обычные пользователи смартфонов могут использовать прямую спутниковую связь без какого-либо дополнительного оборудования. Эта система, запущенная в сотрудничестве Управления по чрезвычайным ситуациям Пекина и филиала Чина Телеком, гарантирует стабильную связь даже в районах, где отсутствуют наземные базовые станции. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная инновация опирается на разработанную в стране систему мобильной спутниковой связи «Тиантонг-1». Ее главное преимущество заключается в том, что она позволяет совершать двусторонние голосовые вызовы и отправлять СМС в зонах стихийных бедствий, высокогорных районах и отдаленных деревнях, где не работают сети 4Г или 5Г. Это имеет решающее значение для спасения жизней в чрезвычайных ситуациях.

Нет необходимости менять СИМ-карту

Согласно данным иксбт.ком, пользователям не нужно покупать новую СИМ-карту или менять номер телефона для использования этой услуги. Также отпала необходимость в специальных спутниковых телефонах; достаточно, чтобы сам смартфон поддерживал эту технологию. В настоящее время в сети Чина Телеком 47 моделей от ведущих брендов, таких как Huawei , Honor и Xiaomi, имеют возможность работать в этой системе.

Технология работает по принципу, схожему с проектом Илона Маска Starlink Мобиле (также известным как Директ то Келл). Как и система Starlink, это китайское решение напрямую подключает смартфоны к спутникам на орбите. Это позволяет общаться через обычные стандарты мобильной связи без внешних антенн или дополнительных гаджетов.

Цены и условия использования

Для активации новой услуги пользователям необходимо подключиться к соответствующему тарифному плану. В настоящее время для популяризации системы объявлены специальные скидки. В частности, до 30 сентября 2026 года стоимость одного СМС-сообщения, отправленного через спутник, была снижена с 5 юаней до 1 юаня. Это обеспечивает доступность услуги не только для элиты, но и для широких масс.

Внедрение подобных технологий в условиях Узбекистана в будущем может кардинально изменить качество связи. Особенно эффективным решением спутниковые технологии станут для расширения покрытия мобильной связи в горных и пустынных районах республики. Хотя пока эта услуга действует только на внутреннем рынке Китая, на фоне глобальной технологической гонки ожидается появление подобных систем и в других регионах.

Подводя итог, можно сказать, что прямое подключение смартфонов к спутникам снижает зависимость от традиционной телекоммуникационной инфраструктуры. Активность таких брендов, как Huawei и Xiaomi в этом направлении, свидетельствует о том, что в будущем спутниковая связь станет стандартной функцией для всех современных устройств.