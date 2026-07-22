Легенда Мексики Гильермо Очоа завершил карьеру в 41 год

Одна из самых ярких фигур в истории мексиканского футбола, легендарный вратарь Гильермо Очоа официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года. За свою богатую 22-летнюю карьеру он успел завоевать любовь болельщиков не только на родине, но и по всему миру. С его уходом завершилась целая эпоха в мировом футболе, отмеченная его уникальным стилем. Об этом сообщает Goal.com.

Очоа останется в истории футбольного мира благодаря уникальному достижению. Он является одним из немногих игроков, включенных в заявки на шесть чемпионатов мира, встав в один ряд с такими легендами, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Хотя он стремился принять участие в мундиале 2026 года, в итоге он решил повесить бутсы на гвоздь.

Исторические достижения и эмоциональное прощание

Как сообщает издание Goal.com, вратарь подтвердил свое решение, обратившись к болельщикам через социальные сети. «Я отдал всё; я оставил на поле всё ради своих клубов и национальной сборной. Сегодня пришло время снять перчатки. Быть вратарем — значит ждать 90 минут того самого момента, когда всё зависит только от тебя. И когда этот момент наступает, у тебя нет права на сомнения», — пишет Гильермо Очоа.

Его карьера началась в мексиканском клубе «Америка», с которым он стал чемпионом в 2005 году. Позже голкипер попробовал свои силы в Европе, выиграв Кубок Бельгии в составе «Стандарда». Однако во всем мире Очоа больше всего запомнился своими героическими выступлениями на чемпионатах мира.

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре преподнес ветерану достойный прощальный подарок. В последнем матче команды против сборной Чехии Очоа вышел на поле со скамейки запасных. После окончания встречи эмоциональный вратарь поцеловал штанги ворот на стадионе «Эстадио Ацтека», где начиналась его карьера, и попрощался с товарищами по команде.

Герой мундиалей

Очоа выступал в качестве основного голкипера сборной Мексики на чемпионатах мира в Бразилии (2014), России (2018) и Катаре (2022). Особенно его реакция и невероятные сейвы на крупных турнирах сделали его одним из самых популярных футболистов в интернете. Многие болельщики называли его «супергероем, который просыпается только на чемпионатах мира».

Значение Очоа для мексиканского футбола невозможно переоценить. Он был не просто вратарем, а настоящим лидером и символом команды. Его уход открывает путь для нового поколения голкиперов в сборной Мексики, но очевидно, что заменить его будет непросто. Гильермо Очоа навсегда останется в истории футбола благодаря своей преданности и невероятным сейвам.